В Петербурге задержали подростка за грабеж на Лиговском проспекте

Поздним вечером 10 ноября, около 21:20 к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 42-летней женщины о том, что возле дома 52 по Лиговскому проспекту трое неизвестных напали на ее 16-летнюю дочь.

женщина рассказала стражам порядка, что на фоне внезапно возникшего словесного конфликта, один из них ударил девушку кулаком по лицу. Отобрав у несовершеннолетней сумку, троица скрылась. Материальный ущерб составил 6 150 рублей.

Девушка после оказания медицинской помощи была отпущена домой на амбулаторное лечение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем, 11 ноября около 14:30 возле дома 3 по Мытнинской улице в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска за совершение указанного преступления задержали 16-летнего подростка.

Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.