В Волхове конфликт соседей из-за нарушения тишины завершился поножовщиной

Накануне вечером, 10 ноября около 21:45 к полицейским Волховского района Ленинградской области поступила информация о ножевом ранении мужчины в парадной дома 10 по улице Льва Толстого города Волхов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции в парадной дома обнаружили труп 38-летнего жителя с ножевым ранением живота.

На месте происшествия по горячим следам по подозрению в причастности к совершению указанного преступления полицейские задержали 35-летнего соседа погибшего, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские выяснили, что в ходе конфликта из-за шума в соседней квартире мужчина пришел разобраться с нарушителями спокойствия и в ходе конфликта ударил ножом в живот оппонента.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.