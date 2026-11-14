Патрушев и Беглов посетили комбинат «Свеза» в Петербурге

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетили комбинат плитного дивизиона группы «Свеза» в Санкт-Петербурге. В ходе рабочего визита они ознакомились с основными этапами производства березовой фанеры, решениями по автоматизации технологических процессов и разработками собственного центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) компании.

На комбинате Дмитрия Патрушева и Александра Беглова встретили генеральный директор группы компаний «Свеза» Дмитрий Колчин, а также руководитель плитного дивизиона Святослав Сарсон и директор предприятия.

Комбинат в поселке Понтонный ведет историю с 1910 года и стал первым предприятием, вошедшим в состав «Свезы» в 1997 году. Сегодня это одна из ключевых площадок плитного дивизиона и флагман производства специализированной продукции группы. «Свеза» в Санкт-Петербурге выпускает около 120 тыс. куб. м фанеры в год, при этом более половины объема приходится на продукцию по индивидуальным заказам клиентов.

Делегация осмотрела основные производственные участки предприятия. Маршрут начался с производства шпона. Здесь гостям показали линии лущения и решения для автоматизированного контроля качества. На комбинате используют систему машинного зрения собственной разработки подразделения «Свеза СмартЛайн». Она распознает более 30 видов дефектов шпона с точностью до 95%. На двух линиях система интегрирована с модулями автоматического управления рубкой и стопоукладкой. Также на участке реализованы проекты по импортозамещению и модернизации производственного оборудования.

Отдельно гостям представили первую в России специализированную мультиформатную линию ребросклеивания и сращивания шпона. Она позволяет получать полноформатные листы для изготовления фанеры разных форматов и рациональнее использовать древесное сырье. Затем делегация ознакомилась с работой сушильных участков с автоматической сортировкой шпона, линий наборки пакетов и прессов для формирования высокопрочной фанеры.

В шоу-руме петербургской «Свезы» гостям показали образцы продукции для строительной, транспортной, мебельной и других отраслей. Среди разработок предприятия — фанера с особыми звукоизоляционными характеристиками для транспортной отрасли, материалы с защитно-декоративным покрытием, а также специальные решения для производства штанцевальных форм, применяемых при изготовлении упаковки. Отдельное направление — готовые изделия из фанеры, в том числе стеновые панели с соединением шип-паз для скрытого монтажа.

Делегация также посетила научно-исследовательский центр «Свезы», который работает на петербургской площадке с 2021 года. Инженеры центра НИОКР создают новые материалы, изучают свойства клеевых составов и тестируют образцы продукции. Для этого здесь оборудованы лаборатории физико-механических испытаний и экспериментальные участки. Работа центра позволила сократить срок создания новых продуктов с двух лет до девяти месяцев.

За последние пять лет предприятия «Свезы» завершили ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе обновили значительную часть производственного оборудования. Это позволило группе укрепить технологическую базу и сосредоточиться на дальнейшем развитии производств. При этом многие вопросы, с которыми сегодня сталкивается лесная промышленность, требуют решений на уровне всей отрасли.