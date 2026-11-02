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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФК «Зенит»
«Зенит» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» и возглавил таблицу РПЛ

В Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» прошёл поединок 13-го тура Российской Премьер-Лиги между местными «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом». Гости одержали разгромную победу — 3:0. Арбитром встречи работал Евгений Кукуляк (Калуга).

Счёт открыл Александр Соболев: на 26-й минуте форвард гостей реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной хозяев. Пятью минутами ранее, на 21-й, тот же Соболев с 11-метрового не попал — нарушение также было зафиксировано за игру рукой. На 67-й минуте нападающий оформил дубль. Точку в матче поставил полузащитник «Зенита» Артём Карпукас — на 73-й минуте он сделал счёт 3:0.

Благодаря этой победе петербургский клуб после 13 игр чемпионата России имеет в активе 30 очков и занимает первое место в таблице. 

8 ноября «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с «Ростовом».

Все по теме: футбол, Зенит, видео
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