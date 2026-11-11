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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе иномарка сбила 25-летнюю девушку

В Петроградском районе иномарка сбила 25-летнюю девушку

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием пешехода

Сегодня вечером, 11 ноября около 19:40 в Петроградском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Крета», двигаясь по улице Профессора Попова от проспекта Медиков в сторону Каменноостровского проспекта на разрешающий сигнал светофора , при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 25-летнюю девушку, которая перебегала пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пострадавшую девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники отдела Госавтоинспекции Петроградского района и следственно-оперативная группа.

Все по теме: Петроградский район, ДТП, пострадавший пешеход
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