В Петроградском районе иномарка сбила 25-летнюю девушку

Сегодня вечером, 11 ноября около 19:40 в Петроградском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Крета», двигаясь по улице Профессора Попова от проспекта Медиков в сторону Каменноостровского проспекта на разрешающий сигнал светофора , при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 25-летнюю девушку, которая перебегала пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пострадавшую девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники отдела Госавтоинспекции Петроградского района и следственно-оперативная группа.