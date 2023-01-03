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Питерец.ру » Происшествия » На Дворцовой площади в результате происшествия с лошадью пострадали двое детей

На Дворцовой площади в результате происшествия с лошадью пострадали двое детей

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Опубликовал: Вадик Котов
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На Дворцовой площади в результате происшествия с лошадью пострадали двое детей

Вчера вечером около 16 часов 50 минут возле Александрийского столпа на Дворцовой площади лошадь, запряженная в карету, под управлением 38-летней петербурженки, внезапно взбесилась и понеслась на людей. Животное пытался оседлать пьяный мужчина.

В результате чего, по официальным данным МВД, пострадали 8-летний мальчик, 9-летняя девочка и их 43-летний отец.

Дети с переломами ног госпитализированы в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Мужчину доставили в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом стопы.

Женщина-кучер скрылись в места происшествия, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Её задержали около 18 часов 40 минут возле дома 26 по Ташкентской улице. Женщину доставили в полицию, лошадь и карету передали фирме, с которой у нее был договор на временную работу.

Возницу направили в Городской наркологический центр на Боровой улице для освидетельствования. От освидетельствования женщина отказалась. На нее составили протокол и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Агентства, жительница Веселого Поселка в 2017 году привлекалась к уголовной ответственности за кражу (по статье 158 УК РФ), но дело прекратили.

Сейчас сотрудники ищут мужчину, который решил оседлать лошадь и учинил очень много проблем. Следственными органами Следственного комитета РФ по г.Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка

Источник: Конкретно.ру
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