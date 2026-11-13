В Петербурге задержали участников ночной драки у метро «Садовая»

В ночь на 12 ноября к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о драке с участием нескольких человек и звуках выстрелов около станции метро «Садовая».

Участники конфликта до прибытия правоохранителей скрылись с места происшествия на автомобилях.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Выборгском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны и доставлены в отделы полиции 7 человек в возрасте от 18 до 28 лет, среди которых пятеро выходцев из северо-кавказских республик.

Еще двое участников конфликта с травматическими ранениями, предположительно от пневматического оружия, в состоянии средней и тяжелой степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников конфликта.