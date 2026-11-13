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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Ударников 58-летний рецидивист выхватил сумку у пожилой женщины

На проспекте Ударников 58-летний рецидивист выхватил сумку у пожилой женщины

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого, отобравшего сумку у пенсионерки

Накануне вечером, 12 ноября около 19:45 к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 15 по проспекту Ударников неизвестный выхватил сумку у пожилой женщины.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что около 19:30 в подъезде указанного дома неизвестный мужчина напал на 85‑летнюю пенсионерку: толкнул её и выхватил сумку, в которой находились денежные средства в размере 58 тысяч рублей, мобильный телефон и личные документы. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия.

В ходе проведения оперативно‑розыскных мероприятий в хостеле, расположенном в одном из домов по Заневскому проспекту, сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района «по горячим» следам по подозрению в совершении данного преступления задержали 58-летнего ранее неоднократно судимого мужчину.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Красногвардейский район, грабеж
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