Выставка корейского медиахудожника Ким Бёнхо «Блеск»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку корейского медиахудожника Ким Бёнхо, где идеальные формы обретают выразительность в диалоге с пространством и зрителем.

Каждая выставка Ким Бёнхо — самоценное художественное высказывание, и «Блеск», преобразивший круглый зал Эрарты, неповторим в ином пространстве, потому что экспонируемые объекты формируют среду здесь и сейчас.

При всех культурных различиях художественный язык Ким Бёнхо хорошо знаком русскому зрителю. Ближе всего он к минимализму с его фиксацией на эффектной поверхности и взаимодействии формы с пустотой. Большинство скульптур строится из повторяющихся элементов — капель, шипов или раструбов, нанизанных на структурную ось, — и имеют явно машинную и даже конструктивистскую природу. Модули создают форму, в которой пространственные паузы между элементами так же важны, как идеальная фактура. Именно о многозначительной пустоте минимализма написаны самые пространные сочинения философов и теоретиков искусства.

Творчество Ким Бёнхо, предназначенное для пустых гулких залов, — ответ на пестроту мира с его обилием кричащей рекламы и невольное напоминание о корейской традиции лаконичной живописи тансэкхва. Хромовый блеск этих произведений — эффектный прием, опрокидывающий нас в фантастическое зеркальное пространство. И в то же время это стремление растворить массивную форму в окружающей среде и указать на призрачное присутствие загадочных объемов, явно вдохновленных природой.

Ориентироваться в этом иллюзорном мире помогают названия работ, указывающие, что перед нами некие сады машинной цивилизации. Пристально разглядывая снежинку или соцветие, мы обнаруживаем бесконечное повторение и проваливаемся во фрактальную структуру, а Ким Бёнхо переносит этот принцип мультипликации в скульптуру.

Конструкции напоминают нам о существовании языка, на котором написан мир, и автор визуализирует этот язык с помощью инженерных приемов. Машинное производство безупречных поверхностей — часть творческого метода. Замысел художника начинается с чертежа и воплощается в жизнь на производстве. Каждый объект Ким Бёнхо проектирует с явным намерением удивить зрителя.

Закономерный вопрос: что это вообще такое? Искусство минимализма ориентировано на постижение на уровне инстинктов: оно не задает вопросов и не требует ответов. Хромированный металл, округлые формы, игра света и тени просто зрелищны. Выразительность скульптура обретает лишь в выставочном зале, когда начинается нечто вроде химической реакции с самим пространством, а катализаторами выступают посетители выставки.

Даты проведения выставки: 20 ноября 2026 — 21 марта 2027

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург