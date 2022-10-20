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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Корнево в магазине избили мужчину

В деревне Корнево в магазине избили мужчину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью в деревне Корнево

14 октября к полицейским из медучреждения поступила информация о том, что 10 октября с переломами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован 50-летний мужчина.

Установлено, что на кассе в одном из сетевых магазинов в деревне Корнево, во Всеволожском районе Ленинградской области у потерпевшего произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который избил его.

Позже из медучреждения поступила уточняющая информация о том, что полученные потерпевшим травмы отнесены к тяжкому вреду здоровью. На основании этого полиции возбудила уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера днем возле дома 9 в деревне Романовка в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 33-летний мужчина. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район телесные повреждения
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