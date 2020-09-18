В Петербурге задержали мужчину ранившего ножом курьера интернет-магазина

В минувший вторник к полицейским Центрального района Петербурга из медучреждения поступила телефонограмма о том, что около 9 часов вечера из квартиры дома 9 по улице Исполкомской с ножевыми ранениями и различными травмами был госпитализирован 28-летний торговый представитель известного интернет-магазина одежды.

По данным полиции, травмы мужчина получил в ходе дорожного конфликта с неизвестным. По предварительной версии, конфликт произошел из-за того, что неизвестный дома 5 по улице Исполкомской ударил рабочую машину, на которой передвигался потерпевший.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний уроженец Кемеровской области. Ранее он в поле зрения полиции не попадал. Пострадавший при проведении процессуальных действий опознал своего обидчика.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.