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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подростка, разбившего стекло автобуса

В Петербурге задержали подростка, разбившего стекло автобуса

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали подростка-вандала, разбившего стекло общественного транспорта

Поздним вечером 8 ноября, около 23:30 к полицейским обратился водитель автобуса с сообщением о том, что на остановке возле дома 114 по проспекту Стачек неизвестный бросил бутылку в стекло автобуса.

Сумма материального ущерба составила 66 868 рублей.

11 ноября около 13:55 возле дома 58 по улице Кузнецовской в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 17-летнего подростка.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Фигуранту избрали меру пресечения - присмотр за несовершеннолетним подозреваемым.

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