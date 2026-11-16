В Ленобласти пресекли попытка сбыта наркотических средств в крупном размере

Полицейские задержали подозреваемого, попытавшегося сбыть более 30 килограммов запрещенных веществ в деревне Новосаратовка. Мужчину 61 года, имеющего судимость в прошлом, взяли 11 ноября примерно в 18:00, когда он покидал загородный дом в деревне Новосаратовка. Операцию провели сотрудники УНК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На территории участка правоохранители нашли и изъяли 3 ёмкости, наполненные зелёной измельчённой растительной массой, а также 14 прозрачных полимерных пакетиков с аналогичным содержимым. Суммарный вес обнаруженного превысил 30 килограммов. Лабораторное исследование наполнения одной из ёмкостей показало: внутри находится марихуана весом свыше 1 килограмма.

Как выяснили стражи порядка, по этому адресу фигурант ранее занимался выращиванием каннабиса (марихуаны). Продукцию он планировал распространять бесконтактным путём.

По части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное производство — его ведёт следственный отдел УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Мера пресечения для подозреваемого избрана в виде ареста.

Сейчас продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия. Их цель — выявить вероятных подельников фигуранта, а также установить каналы, по которым наркотики поступали в сбыт.