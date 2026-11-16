ента новостей

12:07
В Петербурге задерали студента, помогавшего телефонным мошенникам
11:58
В Петербурге ищут причастного к поножовщине у концертного зала на проспекте Стачек
11:51
В Ленобласти пресекли попытка сбыта наркотических средств в крупном размере
11:42
В Ленобласти женщина на «Рено Кангу» сбила 44-летнего пешехода
15:45
В Петербурге ликвидировали подпольный покерный клуб
15:36
На Ладожском мосту изменили схему движения
15:27
В Сестрорецке женщина на иномарке сбила 9-летнего мальчика
15:05
В Петербурге задержали мужчину, повредившего дверь автобуса
14:48
В Кингисеппе в ДТП с грузовиком погиб водитель «Солерс»
13:20
Патрушев и Беглов посетили комбинат «Свеза» в Петербурге
13:17
Перенесена дата закрытие съезда на развязке КАД с Приморским шоссе
13:38
В Петербурге полицейские раскрыли квартирную кражу на 3 миллиона рубле
13:34
На проспекте Ударников 58-летний рецидивист выхватил сумку у пожилой женщины
13:30
В Петербурге задержали участников ночной драки у метро «Садовая»
13:25
В Парголово подросток задушил свою мать
13:18
В Петербурге пресечена деятельность двух помошниц телефонных мошенников, обслуживавших сим-боксы
19:37
Выставка корейского медиахудожника Ким Бёнхо «Блеск»
19:34
Балет «Щелкунчик» Государственного театра танца «Казаки России»
15:38
В Петербурге задержали подростка, разбившего стекло автобуса
15:35
В Петербурге задержали подростка за грабеж на Лиговском проспекте
23:06
В Петроградском районе иномарка сбила 25-летнюю девушку
20:43
В Ленобласти на трассе Р-23 ограничат движение из-за ремонта моста
20:36
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу
15:21
В Ленобласти 65-летний мужчина на «Форд Фокус» сбил 10-летнего мальчика
11:43
В Волхове конфликт соседей из-за нарушения тишины завершился поножовщиной
11:39
В Невском районе задержали хулигана, избившего мужчину на детской площадке
11:34
В Петербурге задержали участника конфликта на Стародеревенской улице
10:42
На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы
10:39
Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют
10:35
Открытие выставки «Остров Траугот»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пресекли попытка сбыта наркотических средств в крупном размере

В Ленобласти пресекли попытка сбыта наркотических средств в крупном размере

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Сотрудники УНК Главка задержали мужчину, попытавшегося сбыть более 30 килограммов запрещенных веществ в деревне Новосаратовка

Полицейские задержали подозреваемого, попытавшегося сбыть более 30 килограммов запрещенных веществ в деревне Новосаратовка. Мужчину 61 года, имеющего судимость в прошлом, взяли 11 ноября примерно в 18:00, когда он покидал загородный дом в деревне Новосаратовка. Операцию провели сотрудники УНК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На территории участка правоохранители нашли и изъяли 3 ёмкости, наполненные зелёной измельчённой растительной массой, а также 14 прозрачных полимерных пакетиков с аналогичным содержимым. Суммарный вес обнаруженного превысил 30 килограммов. Лабораторное исследование наполнения одной из ёмкостей показало: внутри находится марихуана весом свыше 1 килограмма.

Как выяснили стражи порядка, по этому адресу фигурант ранее занимался выращиванием каннабиса (марихуаны). Продукцию он планировал распространять бесконтактным путём.

По части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное производство — его ведёт следственный отдел УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Мера пресечения для подозреваемого избрана в виде ареста.

Сейчас продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия. Их цель — выявить вероятных подельников фигуранта, а также установить каналы, по которым наркотики поступали в сбыт.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-10-2026, 11:20
В Ленобласти полицейские пресекли деятельность двоих нарколаборантов
9-10-2026, 13:15
В Петербурге оперативники задержали мужчину с партией марихуаны
15-09-2026, 10:36
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в распространении запрещённых веществ
24-08-2026, 13:33
В Мурино полицейские обнаружили свыше 6 килограмм марихуаны
21-10-2026, 12:37
В Невском районе задержали двоих мужчин за сбыт наркотиков и психотропных веществ
8-09-2026, 10:42
Житель Ленобласти организовал в съемной квартире склад наркотиков

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:42
В Ленобласти женщина на «Рено Кангу» сбила 44-летнего пешехода
14-11-2026, 15:27
В Сестрорецке женщина на иномарке сбила 9-летнего мальчика
14-11-2026, 14:48
В Кингисеппе в ДТП с грузовиком погиб водитель «Солерс»
11-11-2026, 23:06
В Петроградском районе иномарка сбила 25-летнюю девушку
Наверх