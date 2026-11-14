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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ликвидировали подпольный покерный клуб

В Петербурге ликвидировали подпольный покерный клуб

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге пресечена деятельность подпольного покерного клуба: задержаны организатор, администратор и дилеры, изъято игровое оборудование

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ликвидировали точку с азартными играми в Петроградском районе города.

Незаконный игровой клуб располагался в ресторане, занимавшем здание № 13 по Левашовскому проспекту.

Следственные органы возбудили уголовное производство. Квалификация — ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

В рамках расследуемого дела задержаны 4 фигурантов, имеющих отношение к созданию и работе игорного объекта. Среди них — 49-летний мужчина, которого считают организатором.

В полицию для выяснения обстоятельств доставили порядка 30 посетителей игорного заведения. В рамках дела они выступают в статусе свидетелей.

По предварительным сведениям, нелегальное казино принимало клиентов с лета 2026 года. Доход, полученный его устроителями за это время, оценивается более чем в 3 миллиона рублей. Приток посетителей обеспечивали через мессенджеры: там публиковались привлекательные объявления с обещаниями бонусов и акций.

При обыске в помещении обнаружено и изъято 5 покерных столов, а также карты и фишки.

Организатора схемы поместили под задержание согласно ст. 91 УПК РФ. Для других фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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