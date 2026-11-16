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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут причастного к поножовщине у концертного зала на проспекте Стачек

В Петербурге ищут причастного к поножовщине у концертного зала на проспекте Стачек

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
Полицейские Кировского района Петербурга разыскивают лицо, причастное к поножовщине у концертного зала

Накануне вечером, 15 ноября около 21 часа к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины возле дома 72 по проспекту Стачек. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, на первом этаже бара в здании концертного зала по указанному адресу в состоянии алкогольного опьянения, с множественными ножевыми ранениями живота обнаружили 22-летнего жителя Москвы. 

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. 

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску лица, совершившего преступление.

Все по теме: Кировский район, ножевое ранение
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