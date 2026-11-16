В Петербурге ищут причастного к поножовщине у концертного зала на проспекте Стачек

Накануне вечером, 15 ноября около 21 часа к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины возле дома 72 по проспекту Стачек.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, на первом этаже бара в здании концертного зала по указанному адресу в состоянии алкогольного опьянения, с множественными ножевыми ранениями живота обнаружили 22-летнего жителя Москвы.

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску лица, совершившего преступление.