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Питерец.ру » Культура » Балет «Щелкунчик» Государственного театра танца «Казаки России»

Балет «Щелкунчик» Государственного театра танца «Казаки России»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Театр танца "Казаки России"
Уникальный спектакль - балет «Щелкунчик» Государственного театра танца «Казаки России» будет показан 16 и 17 декабря в БКЗ «Октябрьский ».

Уникальный спектакль - балет «Щелкунчик» Государственного театра танца «Казаки России» будет показан 16 и 17 декабря в БКЗ «Октябрьский ».

Постановочной группе спектакля, в составе хореографа-постановщика, заслуженного деятеля искусств России, главного балетмейстера Государственного академического театра «Кремлёвский балет» и художественного руководителя Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» Николая Андросова, художника – постановщика, главного художника Государственного Кремлёвского Дворца, заслуженного деятеля искусств России Григория Белова, под руководством Художественного руководителя Государственного театра танца «Казаки России», народного артиста России Леонида Милованова, удалось создать потрясающий по красоте и оригинальности спектакль, в котором занята не только вся труппа театра «Казаки России», но и около 40 детей из Детской студии при театре «Казаки России», исполняющие очень симпатичных и озорных мышек.

Красочные костюмы и декорации, прекрасный новый музыкальный материал, оригинальная и динамичная хореография, потрясающее исполнительское мастерство артистов театра, трогательные вокальные партии и сохранившийся полностью сюжет сказки Э.Т.Гофмана стали залогом огромного интереса зрительской аудитории, собравшей более 30 аншлаговых спектаклей в рождественские праздники.

Уникальным спектакль стал ещё и потому, что соединил в себе исторические традиции казачих императорских полков Санкт-Петербурга с наследием Дворянских балов Липецкой губернии и традиционных красок глиняной игрушки Липецкой губернии - «Романушки», тем самым подарив молодым современным поколениям зрителей возможность стать частью живой истории России.

В спектакле используются авторские 3D - видео декорации.

Спектакль идёт в сопровождении Санкт-Петербургского оркестра народных инструментов.

Начало в 19.00.

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