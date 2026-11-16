В арт-резиденции Соловьевых «Дом Ангелов» откроется персональная выставка живописи «В поисках радости и счастья» Виталия Воронина. В экспозицию войдут восемнадцать работ, объединяющих городские и семейные сцены, пейзажи, сказочные сюжеты и образы отечественной истории.

Петербург в картинах Воронина − пространство встреч и впечатлений. Набережные, парки и дворцовые ансамбли становятся сценой для героев, а насыщенный цвет и панорамные фоны помогают соединить отдельный момент с большим городским видом. В «Ночной прогулке» вечерняя река и архитектура создают настроение неспешного праздника; в «Велопрогулке в Павловском парке» прогулка превращается в живую семейную сцену.

Экспозиция выходит за пределы городского жанра: зрители увидят летние и зимние сюжеты, «Снегурочку», былинных героев и картину «Энергия Солнца», построенную на круговом движении света. Декоративно-романтическая манера художника связывает эти разные темы ясной композицией, выразительными силуэтами и яркой палитрой.

Выставка приглашает рассмотреть, как повседневная прогулка, семейный праздник, сказочный образ или исторический сюжет становятся частью единого живописного мира, в центре которого находится человек.