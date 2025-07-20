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Питерец.ру » Спорт » «Краснодар» вслед за «Спартаком» с победы начал чемпионат России по футболу сезона – 2024/2025

«Краснодар» вслед за «Спартаком» с победы начал чемпионат России по футболу сезона – 2024/2025

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ria.ru
Краснодарцы проводили гостевой матч с «Пари НН» в Казани и легко победили.

«Зенит» не без труда сравнял счёт в матче с «Ростовом» на «Газпром Арене», а «Питерец.ру» подводит итоги старта в первенстве РПЛ конкурентов «сине-бело-голубых» – «Спартака» и «Краснодара». И московский, и краснодарский клубы в 1-м туре одержали победы, но содержание игры и счёт были различными.

«Красно-белые» встречались с махачкалинским «Динамо», которое явно снова ставит задачу не вылететь из высшего футбольного дивизиона. Бразилец Маркиньос открыл счёт в первом тайме, а после перерыва москвичам очень помогло удаление в составе махачкалинцев: главный арбитр Василий Казарцев на 53-й минуте изгнал с поля динамовского алжирца Мохамеда Аззи. Итог – минимальная победа спартаковцев, в составе которых «засушил» матч 27-летний Александр Максименко.

Действующий чемпион России во встрече с «Пари НН» открыл счёт незадолго до перерыва, когда в составе «Краснодара» отличился бразилец Диего Коста. Нижегородцы неплохо смотрелись по игре, но на 65-й минуте начудил Виктор Александров, заставший врасплох голкипера «Пари НН» Никиту Медведева – автогол и 0:2. Эдуард Сперцян сразу же добил соперника, забив с передачи колумбийца Джона Кордобы.

А зенитовец Ванья Дркушич только что попал в перекладину ворот «Ростова»...

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