После победы над «Факелом» в 9-м туре «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате РПЛ, на 2 очка отстают «Питерец.ру»

Победа футбольного «Зенита» (а есть ещё баскетбольный, волейбольный и гандбольный!) над воронежским «Факелом» была столь будничным делом для действующего чемпиона России, что «Питерец.ру» даже не стал сообщать о ней отдельно. «Сине-бело-голубые» выиграли у аутсайдера РПЛ со счётом 3:1, хотя пропустили первыми: Евгений Марков реализовал одиннадцатиметровый в дебюте встречи.
Поменять 0:1 на табло «Газпром Арены» на более приличествующие цифры команде Сергея Семака удалось только после перерыва. Сначала Матео Кассьерра сравнял счёт, затем продлил свою результативную серию Лусиано Гонду, а итоговый счёт 3:1 установил в концовке Александр Ерохин (его тёзка Соболев отметился лишь предупреждением). «Зенит» набрал 23 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу, но кто же преследует лидера?
«Краснодар» после невзрачного старта выдал впечатляющую серию из шести побед подряд: «Быки» последовательно
забодали одолели ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1), московское «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0), «Ростов» (2:0) и «Акрон» (5:2). В матче с тольяттинцами в составе «Краснодара» дублями отметились Сперцян и Кордоба. У «Краснодара» – 21 очко, столько же и у «Локомотива», обыгравшего в этом туре в гостях «Пари НН» (3:1).