После победы над «Факелом» в 9-м туре «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате РПЛ, на 2 очка отстают «Питерец.ру»

Победа футбольного «Зенита» (а есть ещё баскетбольный, волейбольный и гандбольный!) над воронежским «Факелом» была столь будничным делом для действующего чемпиона России, что «Питерец.ру» даже не стал сообщать о ней отдельно. «Сине-бело-голубые» выиграли у аутсайдера РПЛ со счётом 3:1, хотя пропустили первыми: Евгений Марков реализовал одиннадцатиметровый в дебюте встречи.

Поменять 0:1 на табло «Газпром Арены» на более приличествующие цифры команде Сергея Семака удалось только после перерыва. Сначала Матео Кассьерра сравнял счёт, затем продлил свою результативную серию Лусиано Гонду, а итоговый счёт 3:1 установил в концовке Александр Ерохин (его тёзка Соболев отметился лишь предупреждением). «Зенит» набрал 23 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу, но кто же преследует лидера?