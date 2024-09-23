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Питерец.ру » Спорт » После победы над «Факелом» в 9-м туре «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате РПЛ, на 2 очка отстают «Питерец.ру»

После победы над «Факелом» в 9-м туре «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате РПЛ, на 2 очка отстают «Питерец.ру»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
В 9-м туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Акрон», а «Локомотив» победил в Нижнем Новгороде.

Победа футбольного «Зенита» (а есть ещё баскетбольный, волейбольный и гандбольный!) над воронежским «Факелом» была столь будничным делом для действующего чемпиона России, что «Питерец.ру» даже не стал сообщать о ней отдельно. «Сине-бело-голубые» выиграли у аутсайдера РПЛ со счётом 3:1, хотя пропустили первыми: Евгений Марков реализовал одиннадцатиметровый в дебюте встречи.

Поменять 0:1 на табло «Газпром Арены» на более приличествующие цифры команде Сергея Семака удалось только после перерыва. Сначала Матео Кассьерра сравнял счёт, затем продлил свою результативную серию Лусиано Гонду, а итоговый счёт 3:1 установил в концовке Александр Ерохин (его тёзка Соболев отметился лишь предупреждением). «Зенит» набрал 23 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу, но кто же преследует лидера?

«Краснодар» после невзрачного старта выдал впечатляющую серию из шести побед подряд: «Быки» последовательно забодали одолели ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1), московское «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0), «Ростов» (2:0) и «Акрон» (5:2). В матче с тольяттинцами в составе «Краснодара» дублями отметились Сперцян и Кордоба. У «Краснодара» – 21 очко, столько же и у «Локомотива», обыгравшего в этом туре в гостях «Пари НН» (3:1).

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