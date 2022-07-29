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Питерец.ру » Спорт » «Урал» Игоря Шалимова снова проиграл в чемпионате РПЛ, на этот раз – «Краснодару»

«Урал» Игоря Шалимова снова проиграл в чемпионате РПЛ, на этот раз – «Краснодару»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Героем встречи стал ударно начавший чемпионат России Эдуард Сперцян.

И «Урал», и «Краснодар» начали нынешний чемпионат России по футбол плохо. Уральцы плелись внизу турнирной таблицы с двумя «баранками» и разницей мячей 0–5, а «Быки» смогли набрать очки только в ничейном поединке с «Факелом». «Питерец.ру» рад сообщить, что в РПЛ появилась новая звезда – игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян забивает в каждом матче первенства.

Победа «Краснодара» над «Уралом» в стартовавшем 3-м туре особенно ценна и потому, что команда Александра Сторожука испытывала перед игрой кадровые проблемы: отсутствовали Сорокин, Кайо, Кордоба и Олусегун. Но Сперцян по ходу встречи дважды реализовал пенальти, которые назначил главный арбитр Москалёв. Полузащитник «Краснодара» не только дважды поразил ворота Ильи Помазуна с «точки», но и отметился результативным пасом на Бородина.

А вот коллектив Игоря Шалимова отпраздновал лишь локальный успех: наконец-то удалось забить. Причём Алексею Каштанову удалось забить весьма красивый гол, что никак не влияет на «подвальное» положение екатеринбуржцев в турнирной таблице.

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