«Краснодар» стал чемпионом России по футболу после победы над московским «Динамо» в 30-м туре, «Зенит» – второй, ЦСКА – на третьем месте

«Зенит» свою задачу на 30-й тур чемпионата России по футболу – 2024/2025 выполнил: грозненский «Ахмат» был обыгран со счётом 3:0. Помогли два реализованных Андреем Мостовым пенальти и гол Педро с игры на исходе часа игрового времени. Судьба золотых медалей решалась в параллельном матче опережавшего петербуржцев на очко «Краснодара» со столичным «Динамо».

Москвичи продержались только до перерыва, попустив уже на первой минуте второго тайма: отличился Джон Кордоба. Под занавес встречи динамовский голкипер Андрей Лунёв ещё дважды вынужден был достать мяч из сетки своих ворот (в составе новоиспечённых чемпионов России забили Никита Кривцов – с игры и Эдуард Сперцян – с пенальти). Эта победа позволила «Быкам» впервые в клубной истории взойти на высшую ступень пьедестала почёта российских футбольных первенств.

Бронзу завоевал ЦСКА, выигравший матч у «Пари НН» со счётом 2:0 (победным здесь стал пенальти Ивана Облякова). Четвёртое место занял «Спартак», пятыми стали московские динамовцы. Вылетают из РПЛ «Оренбург» и «Факел», в стыковые матчи вместе с нижегородцами отправляется «Ахмат».

Лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата стал спартаковский костариканец Манфред Угальде, наколотивший 17 мячей.