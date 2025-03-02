После нулевой ничьей с ЦСКА «Зенит» делит лидерство со «Спартаком» и «Краснодаром»: все три команды набрали по 40 очков за 19 туров

Возобновился чемпионат России по футболу: в 19-м туре «Зенит» встречался на «Газпром Арене» с ЦСКА. «Питерец.ру» изучил стартовый состав «сине-бело-голубых»: с первых минут вышли Нино, Дркушич и Лусиано Гонду. Ворота армейцев защищал 38-летний Игорь Акинфеев, а в линию атаки отправили знаменитого боснийца Миралема Пьянича, которому 34 года. А вот дорогостоящий новичок петербургского клуба Луис Энрике в заявку на эту игру не попал.

Уже в дебюте мог забить Глушенков, но гостей выручил Акинфеев. Могли до перерыва забить и армейцы. После перерыва матч стал менее зрелищным, а на 75-й минуте Сергей Семак бросил в бой со скамейки Александра Соболева. Итог матча – нулевая ничья, позволившая «Зениту» набрать 40 очков.

Московский «Спартак» победил в этом туре «Оренбург» со счётом 2:0, один из голов у «красно-белых» забил Манфред Угальде. А «Краснодар» довольствовался домашней ничьей в матче с «Крыльями Советов»: самарцы открыли счёт после точного удара Олейникова, но Виктор Са отличился после перерыва – 1:1.

У «Спартака» и «Краснодара» – те же 40 очков, и если так пойдёт дальше, борьба за чемпионство предстоит упорная. В следующем туре «Зениту» предстоит визит в Воронеж, и явно нужно побеждать.



