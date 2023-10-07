«Зенит» ожидаемо победил «Сочи» со счётом 2:0, голы забили Клаудиньо и Кассьерра

Сергей Семак выпустил в стартовом составе на матч с сочинцами не только вратаря Дениса Адамова (Михаила Кержакова не было даже в запасе), но и защитника Родригао: до этого бразилец дважды выходил на замены в этом сезоне РПЛ.

«Сине-бело-голубым» сегодня удался быстрый гол: главный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга назначил одиннадцатиметровый в ворота Никиты Гойло, и Клаудиньо открыл счёт уже на 9-й минуте. Команда Александра Точилина вскоре могла сравнять счёт, но Крамарич (Мартин, а не Андрей из «Хоффенхайма»!) попал в перекладину ворот Адамова.

«Зениту» удалось забить снова ещё до перерыва. На 30-й минуте петербуржцам удалась результативная атака: Иван Сергеев отпасовал Маттео Кассьерре, и колумбийский центрфорвард не промахнулся (полезен был в этом игровом эпизоде и Дуглас Сантос). «Питерец.ру» отмечает, что этот гол Кассьерры стал для этого нападающего уже девятым в этом сезоне. Кассьерра с отрывом в три мяча лидирует в списке бомбардиров футбольного первенства России (второй – московский армеец Фёдор Чалов).

На фоне ничьей «Локомотива» и «Урала» в Екатеринбурге (счёт – 2:2) «Зенит» переместился на третье место с 20 очками после 11 туров. Лидирует «Краснодар» – 27 очков.