«Зенит» проиграл «Спартаку» в Москве со счётом 1:2, пропустив в компенсированное ко второму тайму время: решающий гол забил Мартинс

В прошлом туре «Спартак» проиграл в Казани «Рубину» со счётом 1:2 (дубль сделал албанец Мирлинд Даку). И вот тот же счёт повторился во встрече «красно-белых» с «Зенитом», но на этот раз команда Деяна Станковича торжествовала победу. «Питерец.ру» напоминает, что в бытность футболистом Станкович, который родился в 1978 году, поиграл за «Лацио» и «Интер» (в составе «нерадзурри» серб провёл больше десяти сезонов!). До «Спартака» Станкович поработал главным тренером в «Сампдории» и «Ференцвароше».

«Питерец.ру» ожидал увидеть на поле с первых минут Александра Соболева, но Сергей Семак предпочёл поставить в атаку Максима Глушенкова, Лусиано Гонду и Матео Кассьерру. А ведь история футбола знает массу случаев, когда бывший клуб выступал для игрока сильнейшим раздражителем: Соболев вышел на замену на 79-й минуте, когда счёт был 1:0 в пользу спартаковцев.

Москвичи вышли вперёд прямо перед свистком на перерыв: Густаво Мантуан ошибся, и Евгений Латышонок не выручил после удара Кристофера Мартинса. Зенитовский новичок Луис Энрике после перерыва схлопотал «горчичник», но Семак не стал его менять и правильно сделал: именно бразилец сравнял счёт прекрасным ударом на 84-й минуте. Быть бы ничьей, но Мартинс был против.