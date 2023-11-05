Будничная победа «Зенита» в Калининграде над «Балтикой» - 2:0, голы забили Сергеев и Кассьерра

Поскольку «Краснодару» ещё предстоит сыграть свой матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги («Быки» в воскресенье принимают «Крылья Советов»), «Зенит» смог перехватить лидерство в таблице у забуксовавшей в чемпионате команды Владимира Ивича.

«Питерец.ру» ожидал победы «Зенита» над «Балтикой» на классе, и «сине-бело-голубые» забили уже на 2-й минуте. Однако главный арбитр матча Сергей Чебан из Москвы это взятие ворот Евгения Латышонка отменил из-за офсайда. До перерыва зрители «Ростех Арены» опасных моментов так и не увидели, а снова «Зенит» смог забить только на 63-й минуте. Капитанивший в этом матче бразилец Дуглас Сантос забросил мяч в штрафную «Балтики», после чего Вендел удачно прострелил – и Сергеев открыл счёт пяткой!

Сразу после этого Латышонок получил травму, и в ворота «Балтики» встал Бориско. На 77-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество в счёте: Клаудиньо исполнил передачу на Кассьерру, и лучший бомбардир чемпионата России – 2023/2024 забил свой очередной мяч головой. У Кассьерры – 11 голов в первенстве РПЛ, его ближайший преследователь Фёдор Чалов из ЦСКА забил только 7.

Результат матча «Краснодара» и «Крыльев Советов» 5 ноября покажет, сумеет ли чемпион России сохранить первое место.