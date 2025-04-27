Педро вывел «Зенит» вперёд в матче с московским «Динамо», но команда Сергея Семака добилась только ничьей – 1:1

Не нужно лишний раз объяснять, насколько важен был для футбольного «Зенита» матч с московским «Динамо»: борьба за чемпионство в РПЛ в разгаре. В прошлом туре «сине-бело-голубые» с минимальным счётом одолели «Химки» (1:0), и столичных динамовцев коллективу Сергея Семака тоже нужно было побеждать, чтобы сильнее не отстать от лидирующего в первенстве России «Краснодара».

«Питерец.ру» знает, что «Краснодар» в 26-м туре одержал труднейшую победу в головоломном матче с махачкалинским «Динамо» (3:2), где было сразу два незабитых пенальти. Победив махачкалинцев, «Быки» набрали 58 очков, а «Зенит» в случае успеха в игре с динамовцами столичными набрал бы 56 очков.

Бразилец Луис Энрике вышел в стартовом составе петербургской команды, но провёл на поле стадиона имени Льва Яшина чуть больше часа игрового времени и результативными действиями не отметился. Открыть счёт на 18-й минуте удалось Педро, который смог поразить ворота москвичей, несмотря на все усилия Андрея Лунёва. Отыграться хозяевам удалось перед перерывом, когда отличился 21-летний Ярослав Гладышев. Счёт 1:1 сохранился до финального свистка Виталия Мешкова, и «Зенит» потерял важнейшие 2 очка в чемпионской гонке.

4 мая «Зенит» сыграет с «Пари НН».



