Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман во второй день «Moscow Open» обыграла Алину Бивол и Дарью Войт, набрала 4 очка и единолично лидирует

В столице продолжается грандиозный турнир «Moscow Open – 2025», собравший огромное количество участников. «Питерец.ру» начинает обзор 3-го и 4-го туров, сыгранных сегодня, с двух побед Татьяны Гетьман, которая одолела рейтинг-лидера турнира Алину Бивол и победительницу прошлогодней Высшей лиги Дарью Войт. Гетьман – единственная из участниц турнира, которая смогла набрать 100% очков за 4 тура.

Хорошо сложился игровой день и для Ольги Кармановой: начав с победы над Екатериной Смирновой, участница Суперфинала чемпионата России в Барнауле заключила в 4-м туре мир с Маргаритой Потаповой. Карманова и ещё десять шахматисток (среди них – Дарья Чарочкина и Екатерина Гольцева) набрали по 3 очка. На пол-очка больше – у преследующих лидирующую Гетьман Яны Жаповой, Марины Корневой и Марии Власовой.

Кемеровская юниорка Власова в 3-м туре нанесла поражение петербургской WFM Марии Якимовой, стартовавшей в Москве с двух побед. В 4-м туре Якимова довольствовалась ничьей с Альфиёй Нагаевой и набрала 2,5 очка (столько же – у Ульяны Дудкиной).

В следующем туре Гетьман чёрными сыграет с Жаповой, Карманова белыми проэкзаменует пока не имеющую шахматного звания Олесю Фёдорову, а соперницей Якимовой будет Мария Долинская.



