Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман победы над Екатериной Ковалевской в 5-м туре «Саткинской осени» делит 2–3 места, а лидирует Маргарита Потапова

Двадцать лет назад Екатерина Ковалевская едва не стала чемпионкой мира, поэтому дополнительно представлять ростовскую шахматистку не нужно. На турнире в Сатке у Ковалевской – 2-й рейтинговый номер, сразу после участницы прошлогоднего женского Суперфинала в Царском Селе Марины Корневой. Именно Ковалевскую победила в 5-м туре саткинского турнира петербургская шахматистка Татьяна Гетьман. Этот успех позволил набравшей 4 очка Гетьман занять промежуточное третье место.

Лидируют в «Саткинской осени» 4,5 очка Маргарита Потапова (Краснодарский край) и москвичка Екатерина Борисова, у которой те же 4 очка, что и у Гетьман, но лучше дополнительный коэффициент. Потапова сумела нанести первое на турнире поражение экс-лидеру Марии Алексеенко из ЯНАО, а Борисова в этом туре обыграла Маргариту Шкалову из Владимирской области.

По 3,5 очка набрали сразу восемь участниц турнира, среди которых ещё две петербурженки – Алёна Гармаш и Евгения Овод, сыгравшие между собой вничью. Проигравшая в стартовом туре Корнева делит с Овод 6–7 места: в стартовом туре победительница командного чемпионата России проиграла, после чего дела Корневой пошли лучше.

В следующем туре Овод сыграет белыми с Гетьман: «Питерец.ру» ожидает ничьей.



