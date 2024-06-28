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Питерец.ру » Спорт » Евгения Овод проиграла Дарье Войт в 3-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде, а чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова победила Участницу Суперфинала – 2023

Евгения Овод проиграла Дарье Войт в 3-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде, а чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова победила Участницу Суперфинала – 2023

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49
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Мария Якимова (на фото) проиграла сегодня чёрными Ольге Кармановой.

Завершился 3-й тур женской Высшей лиги, по итогам которого москвичка Дарья Войт единолично возглавила турнирную таблицу, набрав 100 % очков 3 из 3. Евгения Овод сопротивлялась до последней пешки, но признала своё поражение и теперь отстаёт от Войт на очко (в следующем туре Овод сыграет белыми с Ольгой Матвеевой из Перми).

«Питерец.ру» рад хорошим результатам чемпионки города Ольги Кармановой, одержавшей важную в турнирном и психологическом плане победу над немного превосходящей её по рейтингу Марией Якимовой из Татарстана. У Кармановой – 2,5 очка (ранее Ольга победила Олесю Власову из Воронежской области и добилась ничьей с нижегородкой Екатериной Гольцевой) и партия с участницей недавнего юниорского первенства мира в Гандинагаре Анной Журовой. По 2,5 очка набрали ещё три шахматистки – Наталья Погонина (Саратов), Яна Жапова (Забайкальский край) и Дарья Чарочкина (Москва).

Фиаско потерпела в 3-м туре петербурженка Анастасия Бондарук, проигравшая чёрными Жаповой. Теперь чемпионка мира по рапиду, в активе которой – 1,5 очка, сразится с Олесей Сердитых из Краснодарского края. Ещё одна представительница Северной столицы Марина Кузнецова не смогла белыми добиться победы в партии с Марией Алексеенко из ЯНАО.


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