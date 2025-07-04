ента новостей

00:59
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук победила Дарью Войт в 7-м туре Высшей лиги в Липецке и лидирует вместе с Екатериной Гольцевой, а Ольга Карманова проиграла
22:15
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Алексей Гоганов одержали победы в 7-м туре Высшей лиги и набрали по 4 очка, у пятёрки лидеров турнира – по 5 очков
21:44
В автокатастрофе погиб 28-летний футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота
15:46
На проспекте Ветеранов автобус сбил женщину-пешехода
14:49
В Петроградском районе в ДТП с каршеринговым автомобилем и мотоциклом пострадал пешеход
14:43
В Невском районе поймали подозреваемых в грабеже в Клочковом переулке
14:41
В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера
14:37
В Петербурге поймали мужчину, подозреваемого в угоне и краже из квартиры
14:34
В Петербурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля с улицы Ивана Черных
12:51
В Петербурге раскрыто дерзкое разбойное нападение на пожилых супругов
12:03
Разводку Ладожского моста для брига «Россия» перенесли
11:34
Госавтоинспекция МВД России отмечает 89 лет со дня образования
11:29
В Петербурге прошли соревнования по академической гребле «Золотые вёсла»
11:22
В Ленобласти на трассе "Нева" в ДТП пострадали два человека
10:27
Врачи Петербурга: рост зарплаты не решает всех проблем
10:15
В Ленобласти начинается предвыборная кампания
09:59
Собакам нужны пляжи?
09:51
Самокатчики часто нарушают ПДД
02:23
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук по итогам 6-го тура Высшей лиги входит в лидирующую пятёрку вместе с Ковалевской, Потаповой, Войт и Гольцевой
01:34
В 6-м туре Высшей лиги петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов получил мат слоном и конём на 159-м ходу, а лидируют Захарцов, Ильюшенок и Понкратов, у которых по 4,5 очка
21:10
Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились в 3-й круг Уимблдона, а темой всеобщего обсуждения стал «звездопад»: вылетели Александр Зверев и Кори Гауфф
17:24
Фестиваль «Окна открой!» – 2025
17:08
Федеральную трассу «Кола» в Ленобласти полностью перекроют на два часа
12:51
В Петербурге определены лауреаты Молодёжной премии Санкт‑Петербурга
12:41
Гостями Бала медалистов стали выпускники из Мариуполя и кубинские школьники
12:33
В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера
12:29
В Ленобласти ищут стрелка по окнам в деревне Торошковичи
12:20
В Госдуму внесен законопроект об усилении уголовной ответственности для иноагентов
12:11
Бизнесмена из Петербурга уличили в мошенничестве на 46 млн рублей
10:22
VI Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук победила Дарью Войт в 7-м туре Высшей лиги в Липецке и лидирует вместе с Екатериной Гольцевой, а Ольга Карманова проиграла

Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук победила Дарью Войт в 7-м туре Высшей лиги в Липецке и лидирует вместе с Екатериной Гольцевой, а Ольга Карманова проиграла

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Участница Суперфинала в Барнауле Ольга Карманова (на фото) продержалась до 51-го хода.

Петербурженка Анастасия Боднарук в 7-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке реализовала белый цвет в партии с москвичкой Дарьей Войт и набрала 5,5 очков. Когда соперницы на 15-м ходу разменяли ферзей, «Питерец.ру» предположил: может быть быстрая ничья, устраивающая обеих шахматисток. Однако Войт сделала опрометчивый ход ладьей и сдалась на 27-м ходу.

Екатерине Гольцевой повезло в партии с Екатериной Ковалевской: в равном эндшпиле экс-чемпионка России фатально ошиблась перед контролем времени. Победив, Гольцева теперь лидирует вместе с Боднарук, а преследуют их отстающие на пол-очка пять шахматисток. Одна из них – Яна Жапова из Забайкальского края, огорчившая Ольгу Карманову. По 5 очков вместе с Жаповой набрали Маргарита Потапова (Краснодарский край), Марина Корнева (Свердловская область) и победившая чёрными Анну Журову Виктория Лоскутова с Алтая.

У Ковалевской, Войт и сделавшей третью ничью подряд Натальи Погониной из Саратова – по 4,5 очка. Десять участниц турнира набрали по 4 очка (среди них – петербурженки Карманова, Мария Якимова, Марина Кузнецова, Татьяна Гетьман и Евгения Овод).

В следующем туре Боднарук чёрными сыграет с Гольцевой, а Карманова белыми попробует одолеть Ковалевскую.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 02:23
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук по итогам 6-го тура Высшей лиги входит в лидирующую пятёрку вместе с Ковалевской, Потаповой, Войт и Гольцевой
29-06-2025, 00:50
Петербургские шахматистки в 3-м туре Высшей лиги: Боднарук, Якимова и Овод свои партии выиграли, Гетьман – ничья, Карманова, Кузнецова и Шишкарёва – поражения
30-06-2025, 01:34
Дарья Войт свергла Анну Журову с лидирующей позиции в женской шахматной Высшей лиге, а петербурженки Анастасия Боднарук, Мария Якимова и Ольга Карманова выиграли свои партии
27-06-2024, 22:51
Евгения Овод и Дарья Войт лидируют в Высшей лиге чемпионата России по шахматам после 2-го тура, Анастасия Боднарук и Ольга Карманова набрали на пол-очка меньше
3-07-2024, 01:45
Войт, Корнева, Гольцева, Погонина, Карманова, Шухман и Боднарук выиграли свои партии в 6-м туре Высшей лиги, Овод сыграла вничью
4-07-2024, 22:42
Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова в 8-м туре Высшей лиги победила Дарью Войт, набрала 6 очков и занимает второе место, дающее право на выход в Суперфинал

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:46
На проспекте Ветеранов автобус сбил женщину-пешехода
Вчера, 14:49
В Петроградском районе в ДТП с каршеринговым автомобилем и мотоциклом пострадал пешеход
Вчера, 11:22
В Ленобласти на трассе "Нева" в ДТП пострадали два человека
1-07-2025, 10:06
На Пулковском шоссе в ДТП погиб байкер
Наверх