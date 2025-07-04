Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук победила Дарью Войт в 7-м туре Высшей лиги в Липецке и лидирует вместе с Екатериной Гольцевой, а Ольга Карманова проиграла

Петербурженка Анастасия Боднарук в 7-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке реализовала белый цвет в партии с москвичкой Дарьей Войт и набрала 5,5 очков. Когда соперницы на 15-м ходу разменяли ферзей, «Питерец.ру» предположил: может быть быстрая ничья, устраивающая обеих шахматисток. Однако Войт сделала опрометчивый ход ладьей и сдалась на 27-м ходу.

Екатерине Гольцевой повезло в партии с Екатериной Ковалевской: в равном эндшпиле экс-чемпионка России фатально ошиблась перед контролем времени. Победив, Гольцева теперь лидирует вместе с Боднарук, а преследуют их отстающие на пол-очка пять шахматисток. Одна из них – Яна Жапова из Забайкальского края, огорчившая Ольгу Карманову. По 5 очков вместе с Жаповой набрали Маргарита Потапова (Краснодарский край), Марина Корнева (Свердловская область) и победившая чёрными Анну Журову Виктория Лоскутова с Алтая.

У Ковалевской, Войт и сделавшей третью ничью подряд Натальи Погониной из Саратова – по 4,5 очка. Десять участниц турнира набрали по 4 очка (среди них – петербурженки Карманова, Мария Якимова, Марина Кузнецова, Татьяна Гетьман и Евгения Овод).

В следующем туре Боднарук чёрными сыграет с Гольцевой, а Карманова белыми попробует одолеть Ковалевскую.