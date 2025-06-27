Во 2-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке Марина Кузнецова победила Евгению Овод, Ольга Карманова и Татьяна Гетьман завершили свои партии вничью, а Мария Якимова проиграла Марии Носачёвой

Обиднее всего из петербургских шахматисток, играющих в Высшей лиге – 2025 сейчас должно быть Марии Якимовой, ранее представлявшей Татарстан. В стартовом туре Якимова буквально вымучила победу у совсем юной Алисы Генриэтты Юнкер и явно не собиралась проигрывать белыми Марии Носачёвой. Однако партия завершилась поражением Якимовой, которая вместо лидирующей позиции теперь находится в районе 17-го места.

Петербургское дерби между Евгений Овод и Мариной Кузнецовой завершилось победой более молодой участницы турнира («Питерец.ру» отмечает, что бывшая курянка Кузнецова играла чёрными). Ольга Карманова не смогла победить ростовчанку Евгению Сухареву, а Татьяна Гетьман разошлась миром с победительницей прошлогодней Высшей лиги Дарьей Войт. Теперь у Кармановой, Кузнецовой и Гетьман – по 1,5 очка.

Лидирует по итогам 2-го тура трио в составе Носачёвой, Анны Журовой и Яны Жаповой: все они сумели дважды выиграть на старте. Рейтинг-фаворит Высшей лиги Анастасия Боднарук сегодня подправила своё пошатнувшееся после проигрыша в 1-м туре положение, победив Варвару Попенкову из Ленобласти. А вот петербурженка Анастасия Шишкарёва уступила Маргарите Потаповой из Краснодарского края.

Екатерина Гольцева сегодня выиграла.