Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Мирослав Власенко одержали по две победы на старте турнира «Moscow Open – 2025»

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов весьма удачно выступает в этом календарном году. Лобанов и на Кубок мира сумел отобраться, заняв проходное место на представительном турнире «Аэрофлот Опен», и в Суперфинал чемпионата России через Высшую лигу сумел буквально пробиться.

«Питерец.ру» обратил внимание, что на «Moscow Open» Лобанов получил престижный второй номер стартового рейтинг листа сразу вслед за обладателем наивысшего коэффициента ЭЛО на столичном турнире GM Давидом Паравяном. Рейтингом ФИДЕ выше 2500 помимо Паравяна и Лобанова могут похвастаться ещё пятеро участников «Moscow Open» – Вадим Звягинцев, Рудик Макарян, Виталий Сивук, Никита Афанасьев и прошлогодний победитель этого турнира Жамсаран Цыдыпов.

В двух первых турах, игравшихся в один день, Лобанов набрал 1,5 очка и в 3-м туре сыграет с Арсением Медведевым. А 100%-ный результат показали 35 участников турнира, среди них – петербургские международные мастера Кирилл Шубин и Мирослав Власенко. Первый победил Михаила Ипполитова и земляка Фёдора Антипова, второй одолел Бориса Гусева и участницу женской Высшей лиги в Липецке Олесю Власову. Соперником Власенко в следующем туре станет Аргишт Восканян, а Шубин сразится с Романом Кузьминым.



















































































