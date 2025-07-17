ента новостей

02:02
На начавшемся шахматном турнире «Moscow Open» петербургские шахматистки Мария Якимова и Татьяна Гетьман набрали 2 очка из 2, у Ольги Кармановой – 1,5 очка
01:22
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Мирослав Власенко одержали по две победы на старте турнира «Moscow Open – 2025»
00:51
Стал известен состав тренерского штаба Владимира Слишковича в баскетбольном «Зените»: налицо – балканский вектор
17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
17:10
В Киришах мужчина выстрелил в подростка из пневматического ружья
17:03
В Петербурге у закладчика изъяли более 1 кг мефедрона, а также гашиш и кокаин
16:47
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы
16:40
Мост через Свирь разведут для прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»
16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
11:12
На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку
11:07
В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей
11:03
Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном
10:58
В Ленобласти жителя «Рублевки» задержали за поджог и избиение сожительницы
10:53
В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице
10:48
На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег
10:39
У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники
09:31
В «Пулково» обновили парк перронных автобусов
09:22
Выделены финансы на социальные объекты
09:09
Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам
08:58
В Петербурге закрываются пекарни
01:30
Шахматный турнир имени Анатолия Карпова стартовал в Ханты-Мансийске: участвуют гроссмейстеры из семи стран
18:52
Колумбиец Риос, аргентинец Тьяго Альмада и серб Иван Илич не перейдут в «Зенит», а бразилец Кайо Жорже – может
17:53
Субботник в Кронштадтском Доковом Адмиралтействе
17:47
Беглов в ходе официального визита в Республику Беларусь встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
17:41
В Петербурге депутаты ЗакС почтили память первого командира Ленинградского полка
17:17
В Парголово 4-летний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа
17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
17:05
В Ленсоветовском 8-летняя девочка погибла после падения из окна
16:45
Лесничества Ленобласти получили более 30 лесопатрульных автомашин
16:28
Телефонные мошенники нацелились на абитуриентов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Мирослав Власенко одержали по две победы на старте турнира «Moscow Open – 2025»

Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Мирослав Власенко одержали по две победы на старте турнира «Moscow Open – 2025»

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
sport.mos.ru
Юный петербургский мастер ФИДЕ Семён Пузыревский тоже набрал 2 очка за 2 тура.

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов весьма удачно выступает в этом календарном году. Лобанов и на Кубок мира сумел отобраться, заняв проходное место на представительном турнире «Аэрофлот Опен», и в Суперфинал чемпионата России через Высшую лигу сумел буквально пробиться.

«Питерец.ру» обратил внимание, что на «Moscow Open» Лобанов получил престижный второй номер стартового рейтинг листа сразу вслед за обладателем наивысшего коэффициента ЭЛО на столичном турнире GM Давидом Паравяном. Рейтингом ФИДЕ выше 2500 помимо Паравяна и Лобанова могут похвастаться ещё пятеро участников «Moscow Open» – Вадим Звягинцев, Рудик Макарян, Виталий Сивук, Никита Афанасьев и прошлогодний победитель этого турнира Жамсаран Цыдыпов.

В двух первых турах, игравшихся в один день, Лобанов набрал 1,5 очка и в 3-м туре сыграет с Арсением Медведевым. А 100%-ный результат показали 35 участников турнира, среди них – петербургские международные мастера Кирилл Шубин и Мирослав Власенко. Первый победил Михаила Ипполитова и земляка Фёдора Антипова, второй одолел Бориса Гусева и участницу женской Высшей лиги в Липецке Олесю Власову. Соперником Власенко в следующем туре станет Аргишт Восканян, а Шубин сразится с Романом Кузьминым.






















Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-07-2024, 00:57
Петербургские шахматисты Алексей Гоганов и Кирилл Шубин с побед начали «Moscow Open – 2024», а вот Сергей Лобанов неожиданно отказался от участия в турнире
22-11-2023, 21:12
В 6-м туре шахматного турнира «Кубок губернатора ХМАО-Югры» победы одержали петербургские гроссмейстеры Линчевский, Лобанов и Гоганов
27-10-2023, 01:27
Белорусский гроссмейстер Алексей Фёдоров выиграл у петербуржца Владимира Епишина в 6-м туре «Мемориала Чигорина» и лидирует, набрав 5,5 очков
20-07-2024, 23:09
Гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов стал победителем «Moscow Open – 2024», набрав 7,5 очков из 9, а лучшими из петербуржцев стали Владимир Шкуратов (11-е место) и Семён Пузыревский (12-е место)
15-07-2024, 14:32
На шахматном турнире «Moscow Open – 2024» Санкт-Петербург представят Лобанов, Гоганов и Шубин, а в женском турнире сыграют Гетьман, Юрасова и Насыбуллина
27-06-2023, 20:35
Петербургские шахматисты Сергей Лобанов и Алексей Гоганов выиграли во 2-м туре Высшей лиги в Новокузнецке, а лидируют Павел Понкратов и Арсений Нестеров – 100 % очков

Происшествия на дорогах

Вчера, 17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
Вчера, 16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
15-07-2025, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
15-07-2025, 10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
Наверх