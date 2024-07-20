Гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов стал победителем «Moscow Open – 2024», набрав 7,5 очков из 9, а лучшими из петербуржцев стали Владимир Шкуратов (11-е место) и Семён Пузыревский (12-е место)

Жамсаран Цыдыпов из Бурятии не стал искушать судьбу и дважды сыграл вничью в 8-м и 9-м турах завершившегося в столице крупного шахматного турнира «Moscow Open – 2024». Цыдыпов набрал 7,5 очков и по дополнительным показателям опередил второго призёра, которым стал Владимир Захарцов из Москвы. Захарцов сумел на финише победил возрастного гроссмейстера из Мордовии Сергея Волкова и опередил пятёрку участников турнира, набравших по 7 очков.

Третьим после Цыдыпова и Захарцова благодаря лучшему коэффициенту финишировал подмосковный шахматист Борис Савченко. «Питерец.ру» не забыл про изматывающую ничью, которой завершилась очень долгая и упорная партия между Савченко и рейтинг-фаворитом стартового листа москвичом Вадимом Звягинцевым в 5-м туре. После этого Савченко выиграл у Ярослава Ремизова из Челябинской области и, как говорят шахматисты, «доплыл ничьими» (с Цыдыповым, Волковым и Ильёй Ильюшёнком в 9-м туре). Места с 4-го по 7-е заняли Звягинцев, Денис Хисматуллин, Ильюшёнок и шахматист 2010 года рождения Максим Иванников.

Петербургский гроссмейстер Гоганов после поражения в 8-м туре и победы в 9-м занял только 26-е место, набрав 6 очков. На пол-очка больше набрал Кирилл Шубин, оказавшийся на 18-м месте.



