На шахматном турнире «Moscow Open – 2024» Санкт-Петербург представят Лобанов, Гоганов и Шубин, а в женском турнире сыграют Гетьман, Юрасова и Насыбуллина

«Питерец.ру» собирается освещать московский турнир «Moscow Open – 2024», который пройдёт во Дворце гимнастики Ирины Винер. В мужском турнире достаточно гроссмейстеров, а рейтинг-фаворитом является опытный турнирный боец Вадим Звягинцев из Москвы (2559 пункта Эло). Вслед за ним в стартовом рейтинг-листе расположились ещё два гроссмейстера – Денис Хисматуллин (Башкортостан, 2541) и москвич Никита Афанасьев (2536).

23-летний петербуржец Сергей Лобанов занимает четвёртое место в рейтинг-листе – 2506 пункта Эло. Лобанов в этом году не участвовал в Высшей лиге, поэтому турнирные успехи ему очень нужны. Алексей Гоганов (2481) не сумел отобраться в Высшую лигу через первенство города на Неве, но сейчас он в хорошей спортивной форме (победа на воронежском фестивале «Имени Петра Великого» это доказывает). Примет участие в «Moscow Open» и Кирилл Шубин.

В женском турнире сыграет победительница Высшей лиги в Нижнем Новгороде Дарья Войт (Москва), но главной претенденткой на победу можно назвать действующую чемпионку России Баиру Кованову. Среди более чем сотни участниц – семь петербургских шахматисток: Татьяна Гетьман, Дарья Юрасова, Даяна Насыбуллина, Юлия Заикина, Маргарита Костыгова, Ярослава Васильцова и Ариана Шихалиева.