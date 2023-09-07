Петербургские шахматисты Власенко и Линчевский заняли первое и второе места на «Кубке Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области

«Питерец.ру» отмечает успех представителей Северной столицы в Сатке Челябинской области: международный мастер Мирослав Власенко набрал 6,5 очков из 9 и по дополнительным показателям занял первое место, обойдя ещё трёх конкурентов. Вторым по коэффициенту стал рейтинговый лидер турнира в Сатке и лучший шахматист Ленинградской области Даниил Линчевский (в заявке – Санкт-Петербург). Третье место занял представитель ХМАО Алексей Придорожный, четвёртым стал новосибирский гроссмейстер Дмитрий Бочаров. Из четвёрки лидеров самый молодой – это родившийся в 1990 году Линчевский.

Интересная деталь: в «Опене» с большим количеством участников трудно победить при наличии поражений по ходу турнирной дистанции. Но занявшие первое и второе места Власенко и Линчевский получили по одной «пробоине» за 9 туров: Линчевский проиграл Бочарову, а Власенко – как раз Линчевскому в своеобразном петербургском дерби. Но и Власенко, и Линчевский одержали по 5 побед, и это помогло им взойти на пьедестал (в 7-м туре Власенко поверг своего земляка и одноклубника по команде «СШОР по шахматам и шашкам» Александра Тимерханова).

Ранее Линчевский снялся с турнира «Мемориал Корчного», на котором Власенко поделил 61–62 места.