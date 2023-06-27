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Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматисты Сергей Лобанов и Алексей Гоганов выиграли во 2-м туре Высшей лиги в Новокузнецке, а лидируют Павел Понкратов и Арсений Нестеров – 100 % очков

Петербургские шахматисты Сергей Лобанов и Алексей Гоганов выиграли во 2-м туре Высшей лиги в Новокузнецке, а лидируют Павел Понкратов и Арсений Нестеров – 100 % очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Теперь петербуржцы Лобанов и Гоганов делят 2–14 места перед следующим туром.

«Питерец.ру» заметил удивительное совпадение: и в мужском, и в женском турнирах Высшей лиги сейчас – по 2 лидера, набравших по 2 очка из 2-х возможных. По две победы подряд в мужском турнире смогли одержать двое – москвич Павел Понкратов (рейтинг ФИДЕ – 2589) и молодой новгородец Арсений Нестеров (2558). Первый вслед за юным Саввой Ветохиным разделался ещё и с Иваном Елецким, второй последовательно победил Мирослава Власенко и Леонида Ятченко.

Власенко пока играет в Новокузнецке под стать своей землячке Дарье Юрасовой – под девизом «долой ничьи»! Выиграв сегодня, Власенко серьёзно поправил своё турнирное положение (50 % набранных очков). Выше международного мастер Власенко (2381) в турнирной таблице расположились ещё два петербуржца – гроссмейстеры Сергей Лобанов (2547) и Алексей Гоганов (2531). Лобанов во 2-м туре сыграл вничью с участником предстоящего Кубка мира в Баку Давидом Паравяном (2612). Гоганов на классе одолел уступающего ему в рейтинге Дмитрия Гольцева из Нижегородской области.

Многим любителям шахмат интересно, как выступит в Новокузнецке 16-летний боярин Володар Мурзин. В Новокузнецке Мурзин официально представляет Московскую область и сейчас у него в активе полтора очка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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