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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Сергей Лобанов сумел пробиться в Суперфинал чемпионата России, заняв 5-е место в Высшей лиге

Петербургский шахматист Сергей Лобанов сумел пробиться в Суперфинал чемпионата России, заняв 5-е место в Высшей лиге

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Вместе с Лобановым в Суперфинал попали Понкратов, Звягинцев, Ильюшенок и Нестеров.

Надолго запомнит петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов завершившуюся сегодня Высшую лигу в Липецке. Петербуржец хорошо стартовал, но проиграл Владимиру Захарцову в 6-м туре, получив мат конём и слоном. В заключительном туре Лобанов играл чёрными с опытным уральским гроссмейстером Дмитрием Кокаревым и победил.

В итоге Лобанов и ещё пятеро участников турнира набрали по 6 очковне в первый раз ставшего победителем Высшей лиги москвича Павла Понкратова6,5 очков). Коэффициент дал путёвки в Суперфинал ставшему пятым Лобанову, Вадиму Звягинцеву (Москва), Илье Ильюшенку (ХМАО – Югра) и Арсению Нестерову (Новгородская область). А краснодарский гроссмейстер Никита Афанасьев и международный мастер из Бурятии Эрдэм Хубукшанов заняли соответственно 6-е и 7-е места и в Суперфинал не прошли.

Ещё один петербургский гроссмейстер Константин Сакаев имел шансы на первую пятёрку, но проиграл Хубукшанову. Набрав 5 очков, Сакаев по коэффициенту занял 14-е место, опередив девятерых участников Высшей лиги с таким же результатом. «Питерец.ру» отмечает достойное выступление в Высшей лиге не проигравшего ни одной партии IM Кирилла Шубина – 5,5 очков и 12-е место.

Алексей Гоганов и Евгений Левин набрали по 5 очков.


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