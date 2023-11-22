В 6-м туре шахматного турнира «Кубок губернатора ХМАО-Югры» победы одержали петербургские гроссмейстеры Линчевский, Лобанов и Гоганов

«Питерец.ру» не забывает и про шахматы, тем более, что весьма успешно выступили в очередном туре представительного турнира в Югре три петербургских гроссмейстера, входящие в десятку рейтинг-фаворитов соревнования.

Даниил Линчевский (рейтинг ФИДЕ – 2542) в 6-м туре одолел белым цветом международного мастера из Татарстана Рамиля Файзрахманова (2460). Линчевский набрал 4,5 очка и входит в шестёрку лидеров турнира вместе с Алексеем Придорожным, Ярославом Ремизовым, Артёмом Пингиным, Сергеем Волковым и Романом Кезиным.

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов (2516) прибыл в Югру сразу же после 13-го места на турнире по быстрым шахматам в Челябинске. В Ханты-Мансийске Лобанов излишне миролюбив – всего две победы (в 1-м и 6-м турах) и четыре ничьи, в том числе – с земляками Кириллом Шубиным и Евгением Овод. Занимает набравший 4 очка Лобанов привычное 13-е место, а в следующем туре его соперником станет победитель «Мемориала Корчного» Царук.

Ещё один делегат из города на Неве – Алексей Гоганов (2510) в этом туре победил юного соперника из Пермского края и набрал те же 4 очка, что и Лобанов, Шубин, Царук, Арсений Нестеров и Рудик Макарян. У Овод, Татьяны Гетьман и Мирослава Власенко – по 3,5 очка.