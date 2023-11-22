ента новостей

21:14
В Ленобласти обнаружен схрон с 41 кг наркотиков растительного происхождения
21:12
В 6-м туре шахматного турнира «Кубок губернатора ХМАО-Югры» победы одержали петербургские гроссмейстеры Линчевский, Лобанов и Гоганов
20:30
Артемий Плешков не пропустил в матче «СКА-Невы» с «Челнами» в чемпионате ВХЛ, который петербуржцы выиграли со счётом 4:0
19:55
«СКА-1946» размазал по льду МХК «Атлант» со счётом 7:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила «АКМ-Юниор» – 3:1
19:40
На «Ленфильме» пройдут «Дни сербского кино»
16:29
Полиция задержала похитителя «Хендай Санта Фэ» в Ленинградской области
16:18
Израиль и ХАМАС договорились о прорывном соглашении об освобождении заложников и четырехдневном перемирии
16:06
Подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Северной Осетией-Аланией
15:58
В Тихвине задержали молодого афериста обманушего двух пенсионерок
15:41
Трех мужчин задержали за стрельбу из ружья в Приморском районе
15:31
В Петроградском районе пенсионер перевел телефонным аферистам около 10,5 млн рублей
15:21
В Петербурге нетрезвого мужчину задержали за грабеж и хулиганство, совершенное за одну ночь
14:59
В Красносельском районе задержали двоих мигрантов ограбивших пенсионерку
11:44
День открытия ладожской ледовой Дороги Жизни
11:25
В «Колизее» покажут спектакль-фламенко «Фрида»
10:52
В Гатчине обнаружили пожилого мужчину с простреленной головой
10:43
Пожилой житель Петроградки перевел мошенникам почти 10,5 млн рублей
10:18
В Кировском районе 6-летняя девочка со 2-го этажа
09:54
Петербургские красавицы наполнили игрушками «Коробку храбрости»
20:41
В ДТП на КАД погиб 28-летний мужчина
20:12
Движение на трассе «Скандинавия» в Ленобласти перекроют 9 раз
18:43
Волейбольная «Ленинградка» в пяти партиях проиграла клубу «Динамо-Ак Барс» в первом полуфинальном матче Кубка России
18:27
СКА обыграл ЦСКА в напряжённом матче, автором победной шайбы стал Чивилёв
15:52
Выставка «Царские куклы»
15:49
В Петроградском районе проверили качество ремонта рентген-кабинета в детском отделении поликлиники № 30
15:29
Обе петербургские команды в ВХЛ в воскресенье одержали крупные победы: «СКА-Нева» разгромила «Торос» (6:2), а «Динамо» одолело «Челны» (5:1)
15:16
В Корабелке стартовала Неделя науки
15:04
В Псковской области задержаны двое подозреваемых в краже автомобиля в Выборгском районе Петербурга
14:30
В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «Мерседес Бенц GLE 350»
14:15
В Ленобласти водитель «ВАЗ 21150» скончался после наезда на дорожный знак
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В 6-м туре шахматного турнира «Кубок губернатора ХМАО-Югры» победы одержали петербургские гроссмейстеры Линчевский, Лобанов и Гоганов

В 6-м туре шахматного турнира «Кубок губернатора ХМАО-Югры» победы одержали петербургские гроссмейстеры Линчевский, Лобанов и Гоганов

0
95
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
chessfed-hmao.ru
Петербурженка Дарья Юрасова (на фото) набрала 3 очка и занимает 33-е место.

«Питерец.ру» не забывает и про шахматы, тем более, что весьма успешно выступили в очередном туре представительного турнира в Югре три петербургских гроссмейстера, входящие в десятку рейтинг-фаворитов соревнования.

Даниил Линчевский (рейтинг ФИДЕ – 2542) в 6-м туре одолел белым цветом международного мастера из Татарстана Рамиля Файзрахманова (2460). Линчевский набрал 4,5 очка и входит в шестёрку лидеров турнира вместе с Алексеем Придорожным, Ярославом Ремизовым, Артёмом Пингиным, Сергеем Волковым и Романом Кезиным.

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов (2516) прибыл в Югру сразу же после 13-го места на турнире по быстрым шахматам в Челябинске. В Ханты-Мансийске Лобанов излишне миролюбив – всего две победы (в 1-м и 6-м турах) и четыре ничьи, в том числе – с земляками Кириллом Шубиным и Евгением Овод. Занимает набравший 4 очка Лобанов привычное 13-е место, а в следующем туре его соперником станет победитель «Мемориала Корчного» Царук.

Ещё один делегат из города на Неве – Алексей Гоганов (2510) в этом туре победил юного соперника из Пермского края и набрал те же 4 очка, что и Лобанов, Шубин, Царук, Арсений Нестеров и Рудик Макарян. У Овод, Татьяны Гетьман и Мирослава Власенко – по 3,5 очка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-07-2023, 03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич
27-10-2023, 01:27
Белорусский гроссмейстер Алексей Фёдоров выиграл у петербуржца Владимира Епишина в 6-м туре «Мемориала Чигорина» и лидирует, набрав 5,5 очков
24-07-2023, 02:26
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов входит в число лидеров международного турнира в городе Уральск (Казахстан) – 3,5 очка после 4-х туров
26-07-2023, 15:50
Петербургский гроссмейстер Лобанов трижды подряд проиграл на шахматном турнире в Уральске, теперь его опережает юниорка Анна Шухман, набравшая 4,5 очка за 7 туров
25-07-2023, 02:14
На шахматном турнире в Уральске петербуржцы Сергей Лобанов и Алексей Гоганов по-разному сыграли в 5-м туре, а Ниманн подбирается к лидерам
29-10-2023, 02:00
Петербургские шахматисты Лобанов, Гоганов и Левин входят в восьмёрку лидеров «Мемориала Чигорина – 2023» за тур до финиша

Происшествия на дорогах

0
208
21-11-2023, 20:41
В ДТП на КАД погиб 28-летний мужчина
0
103
21-11-2023, 14:15
В Ленобласти водитель «ВАЗ 21150» скончался после наезда на дорожный знак
0
98
21-11-2023, 14:01
В Красногвардейском районе «Газель» сбила 15-летнего подростка на самокате
0
202
18-11-2023, 11:22
Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
Наверх