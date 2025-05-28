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Питерец.ру » Спорт » Провал российского теннисиста Даниила Медведева, вылетевшего с «Ролан Гаррос – 2025» в первом же круге

Провал российского теннисиста Даниила Медведева, вылетевшего с «Ролан Гаррос – 2025» в первом же круге

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.reuters.com
Пятисетовый матч Медведева с Кэмероном Нори завершился победой британского теннисиста.

Грандиозное фиаско поджидало Даниила Медведева в первом же матче на очередном Открытом чемпионате Франции по теннису. «Питерец.ру» удивился, увидев Медведева всего лишь на 11-й строчке стартового «посева», поэтому перечислит первую десятку «сеяных» игроков на нынешнем «Роллан Гаррос».

Возглавляет турнирный рейтинг итальянец Янник Синнер, второй номер «посева» – Карлос Алькарас из Испании. Немец с не совсем немецким именем и фамилией Александр Зверев замыкает первую тройку рейтинг-фаворитов. Места с 4-го по 10-го в порядке убывания занимают Тэйлор Фриц (США), Джек Дрэйпер (Великобритания), неувядаемый серб Новак Джокович, Каспер Кристианович Рууд, Лоренцо Музетти (Италия), Алекс Де Минор (Австралия) и датчанин Хольгер Руне.

11-й номер «посева» Медведев уступил своему сопернику – Кэмерону Норри с Туманного Альбиона – первые два сета (счёт – 5:7 и 3:6). С трудом взяв третью партию (6:4), россиянин просто раздавил оппонента в четвёртом сете (6:1) и должен был получить определённое психологическое преимущество. Но потеря концентрации в решающем гейме – и пятая партия завершилась со счётом 7:5 в пользу Норри.

Завершил своё выступление и Роман Сафиуллин, который в трёх сетах проиграл Фрэнсису Тиафо (США).

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