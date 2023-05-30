ента новостей

21:46
В Ленобласти легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
21:36
В Петербурге обновлены нормативы выкупа жилья для очередников
21:29
Председатель ЗакС Александр Бельский встретился со студентами СПбГУ
21:24
Обещания Александра Беглова о поставке новых вагонов метро к 320-летию Петербурга оказались пустыми
20:49
Российский теннисист Даниил Медведев провалился на «Роллан Гаррос», в первом же круге проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии
20:15
Арсений Грицюк перешёл в СКА, а вот Игорь Ожиганов и Никита Гусев могут оказаться в московском «Динамо»
19:41
Депутат Госдумы Олег Нилов провёл заседание фракции «Справедливая Россия – За Правду» с участием министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова
18:25
Вечеринка «Морская»
16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
16:27
Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023
16:04
Петербургских школьников учат кибербезопасности
15:48
В 10 районах Петербурга обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы
14:24
Выставка «Каракули. Линии и эмоции»
13:28
В День защиты детей Крымский детский хоспис проведет благотворительный онлайн-аукцион
13:11
Сложная геометрическая игра: какой будет сцена «Алых парусов-2023»
12:26
Разводку моста через Свирь перенесли по просьбе судовладельца
11:56
В Ленобласти открылись центры реабилитации участников СВО
10:38
В Ленобласти задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона
10:33
В Невском районе задержан подозреваемый в ночной поножовщине
10:22
В Петербурге рецидивистка стащила банковскую карту у пенсионера
10:15
На Ленинском проспекте четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам возле детской площадки
10:12
В Колпино задержан подозреваемый в краже с поджогом
10:04
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в налете на магазин
10:00
На КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса перекроют одну полосу
09:48
В Ленобласти проверяют сообщение об изнасиловании 11-летней девочки
09:39
В Гатчине из окна квартиры на 7-м этаже выпал годовалый ребенок
09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
00:03
Футбольная «Звезда» разгромлена в Иваново: Дмитрий Комбаров оказался не готов к давлению «Текстильщика»
19:19
В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза
19:15
В Ленобласти прошел турнир по шахматам для детей и подростков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Российский теннисист Даниил Медведев провалился на «Роллан Гаррос», в первом же круге проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии

Российский теннисист Даниил Медведев провалился на «Роллан Гаррос», в первом же круге проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии

0
31
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.gettyimages.com
Наследник славы Густаво Куэртена сотворил сенсацию на турнире серии «Большого Шлема».

«Питерец.ру» не так много внимания уделяет большому теннису, но мимо поражения Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции нельзя не сказать. Ведь 27-летний Медведев шёл у букмекеров третьим среди возможных победителей – сразу после 20-летнего действующего победителя Открытого чемпионата США Карлоса Алькараса (Испания) и великого Новака Джоковича, чьи титулы просто невозможно быстро перечислить.

Медведев только что выиграл турнир серии «Мастерс» в Риме, ещё и поэтому никто не мог ожидать столь бесславного для россиянина выступления в Париже. Выбил Медведева настоящий «ноунейм» - некий Тиагу Сейбот Уайлд из Бразилии (вот Густаво Куэртен порадовался!).

Первые два сета матча между Медведевым и 23-летним «квалифаером» из Бразилии завершились тай-брейками. Сначала успех сопутствовал теннисисту из Южной Америки, а во втором сете – уже Медведеву. Затем очевиднейший фаворит Медведев легко выиграл третий сет – 6:2, после чего произошло чудо необъяснимое. Соперник Медведева выиграл четвёртый сет (6:3), после чего – пятый со счётом 6:4 и весь матч!

Теннисный эксперт Матс Виландер объяснил, что Медведеву помешал выиграть сильный ветер и феноменальная игра бразильца, наносившего «тяжёлые и глубокие удары».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-09-2016, 21:04
Елена Веснина проиграла Карле Суарес-Наварро в 3-м круге US Open
4-07-2022, 10:51
Чем объяснить резкость Медведева?
23-12-2022, 09:57
Медведев по-прежнему в игре
11-01-2023, 10:06
Медведев – преемник Путина?
11-09-2021, 07:12
Воскреснет ли Медведев?
25-08-2021, 09:07
Куда исчез Медведев?

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 21:46
В Ленобласти легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
0
77
Сегодня, 16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
0
92
Сегодня, 09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
0
132
Вчера, 13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
Наверх