Российский теннисист Даниил Медведев провалился на «Роллан Гаррос», в первом же круге проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии

«Питерец.ру» не так много внимания уделяет большому теннису, но мимо поражения Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции нельзя не сказать. Ведь 27-летний Медведев шёл у букмекеров третьим среди возможных победителей – сразу после 20-летнего действующего победителя Открытого чемпионата США Карлоса Алькараса (Испания) и великого Новака Джоковича, чьи титулы просто невозможно быстро перечислить.

Медведев только что выиграл турнир серии «Мастерс» в Риме, ещё и поэтому никто не мог ожидать столь бесславного для россиянина выступления в Париже. Выбил Медведева настоящий «ноунейм» - некий Тиагу Сейбот Уайлд из Бразилии (вот Густаво Куэртен порадовался!).

Первые два сета матча между Медведевым и 23-летним «квалифаером» из Бразилии завершились тай-брейками. Сначала успех сопутствовал теннисисту из Южной Америки, а во втором сете – уже Медведеву. Затем очевиднейший фаворит Медведев легко выиграл третий сет – 6:2, после чего произошло чудо необъяснимое. Соперник Медведева выиграл четвёртый сет (6:3), после чего – пятый со счётом 6:4 и весь матч!

Теннисный эксперт Матс Виландер объяснил, что Медведеву помешал выиграть сильный ветер и феноменальная игра бразильца, наносившего «тяжёлые и глубокие удары».