Российский теннисист Даниил Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 Яннику Синнеру из Италии в пяти сетах

«Питерец.ру» не так часто уделяет внимание большому теннису, но мимо поражения Даниила Медведева от Янника Синнера в финале Australian Open пройти просто невозможно. Итоговый счёт – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу более удачливого итальянца (как видно, обошлось в решающем поединке без тай-брейков).

Путь в финал для Медведева начался с досрочной победы над французом Атманом в первом круге, когда галл не смог продолжать борьбу после первого же гейма четвёртого сета. Финн Руусувоори оказал Медведеву упорное сопротивление, но – лишь до пятого сета, который российский теннисист выиграл со счётом 6:0 (кто знает, может именно потраченной во втором круге энергии Медведеву и не хватило в финале?). А вот канадец Оже-Альяссим смог взять у Медведева лишь 10 геймов за весь матч и безропотно уступил в трёх сетах.

В четвёртом круге пал от ракетки Медведева португалец Боргес, которго хватило лишь на выигрыш третьего сета. А вот с поляков Хуркачем в четвертьфинале случилась настоящая битва, победителем в которой вышел Медведев (счёт – 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4). Полуфинал начался для Медведева катастрофически: Александр Зверев из Германии выиграл первые две партии, но два удачных тай-брейка перевернули ход борьбы.



