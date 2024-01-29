ента новостей

00:39
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» в трёх партиях победил «Югру-Самотлор»: полоса неудач для команды Александра Климкина прервана?
00:24
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 Яннику Синнеру из Италии в пяти сетах
00:12
Китайский шахматист Вэй И стал победителем турнира в Вейк-ан-Зее, а россиянин Ян Непомнящий занял малопочётное восьмое место
13:14
В Петербурге 55-летняя воспитатель в детском саду отдала мошенникам 7,8 млн рублей
13:09
В Петербурге задержали стрелка в дорожном конфликте
13:01
Путин и Лукашенко выступили перед гостями концерта, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
12:58
В Ленобласти открыли Мемориал в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны
00:03
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Руну» с разницей в 31 очко, но ощущения от неудачного регулярного сезона – 2023/2024 это не меняет
23:46
В матче петербургского хоккейного «Динамо» и воскресенского «Химика» 27 января было заброшено 12 шайб!
23:21
Проигрывая 1–2, «Ленинградка» победила «Уралочку» на тай-брейке: Горелик набрала 22 очка
08:48
Смольный поможет сиротам
08:11
Город отмечает важный юбилей
00:06
На 35-ом километре КАД при столкновении большегрузов погиб водитель «Камаза»
23:41
На очередном заседании ЦИК РФ регистрировали представителей кандидатов в президенты Сергея Бабурина, Бориса Надеждина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова
23:22
Арсений Грицюк стал автором победной шайбы в ворота ЦСКА: СКА разгромно победил принципиального соперника по КХЛ – 5:1
22:58
В 11-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий сыграл вничью с Гири, а единоличным лидером стал победивший Цзюй Вэнцзюнь Абдусатторов.
16:33
В Петербурге увековечат память создателя и первого директора Музея обороны и блокады Ленинграда Льва Ракова
16:31
В Петербурге росгвардейцы чествовали жителей блокадного Ленинграда
14:54
Профессору Корабелки вручили плотницкий топор
14:52
Почти 700 тыс. запрещенных материалов заблокировано в сети в 2023 году
14:48
В Петербурге и Ленобласти проходит Международный слет «Внуки Победы. Ленинград»
13:42
Новый автобусный маршрут свяжет Новосаратовку со станцией метро «Обухово»
11:03
В ДТП на улице Савушкина пострадал 5-летний мальчик, пассажир «Шкода Октавиа»
10:56
В Петербурге задержан мигрант, ограбивший девушку на Пулковском шоссе
10:51
В Павловске пенсионер отдал мошенникам более 4 млн рублей
09:50
Власти Петербурга поддерживают ученых и студентов
09:32
В День студента «Цифровая Россия» провела мероприятия в регионах страны
09:01
Инфляция в Петербурге оказалась низкой
00:25
Повторит ли форвард «Зенита» Матео Кассьерра путь Александра Кержакова и при чём здесь Карим Бензема?
00:00
Петербургское хоккейное «Динамо» впервые с начала сезона ВХЛ – 2023/2024 не сумело забить, проиграв клубу «Рязань-ВДВ» со счётом 0:2
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Российский теннисист Даниил Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 Яннику Синнеру из Италии в пяти сетах

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 Яннику Синнеру из Италии в пяти сетах

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.reuters.com
А ведь Медведев вёл 2–0, но умудрился упустить прекрасный случай выиграть турнир из серии «Большого Шлема».

«Питерец.ру» не так часто уделяет внимание большому теннису, но мимо поражения Даниила Медведева от Янника Синнера в финале Australian Open пройти просто невозможно. Итоговый счёт – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу более удачливого итальянца (как видно, обошлось в решающем поединке без тай-брейков).

Путь в финал для Медведева начался с досрочной победы над французом Атманом в первом круге, когда галл не смог продолжать борьбу после первого же гейма четвёртого сета. Финн Руусувоори оказал Медведеву упорное сопротивление, но – лишь до пятого сета, который российский теннисист выиграл со счётом 6:0 (кто знает, может именно потраченной во втором круге энергии Медведеву и не хватило в финале?). А вот канадец Оже-Альяссим смог взять у Медведева лишь 10 геймов за весь матч и безропотно уступил в трёх сетах.

В четвёртом круге пал от ракетки Медведева португалец Боргес, которго хватило лишь на выигрыш третьего сета. А вот с поляков Хуркачем в четвертьфинале случилась настоящая битва, победителем в которой вышел Медведев (счёт – 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4). Полуфинал начался для Медведева катастрофически: Александр Зверев из Германии выиграл первые две партии, но два удачных тай-брейка перевернули ход борьбы.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-05-2023, 20:49
Российский теннисист Даниил Медведев провалился на «Роллан Гаррос», в первом же круге проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии
9-09-2023, 18:39
Российский теннисист Даниил Медведев смог победить первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США, Вера Звонарёва сыграет в парном финале
19-11-2023, 16:13
Российский теннисист Даниил Медведев не смог победить итальянца Синнера в полуфинале Итогового турнира АТР в Турине
5-09-2023, 20:53
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в 1/4 финала Открытого чемпионата США и другие новости с нью-йоркских кортов
12-07-2023, 23:58
Из трёх российских теннисистов в полуфинал Уимблдона – 2023 смог пробиться лишь Даниил Медведев, а вот Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв выбыли
15-07-2023, 01:10
Даниил Медведев всего в трёх сетах уступил Карлосу Алькарасу и не смог повторить достижение Александра Метревели полувековой давности и выйти в финал Уимблдона

Происшествия на дорогах

0
228
27-01-2024, 00:06
На 35-ом километре КАД при столкновении большегрузов погиб водитель «Камаза»
0
196
26-01-2024, 11:03
В ДТП на улице Савушкина пострадал 5-летний мальчик, пассажир «Шкода Октавиа»
0
266
24-01-2024, 19:02
На Васильевском острове рейсовый автобус влетел на тратуар
0
565
24-01-2024, 17:59
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
Наверх