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Питерец.ру » Спорт » Андрей Рублёв вылетел с «Ролан Гаррос» - 2023, проиграв теннисисту из Италии, а Карен Хачанов вышел в 1/8

Андрей Рублёв вылетел с «Ролан Гаррос» - 2023, проиграв теннисисту из Италии, а Карен Хачанов вышел в 1/8

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Ведя по сетам 2–0, россиянин Рублёв проиграл итальянцу Сонего.

После вылета с Открытого чемпионата Франции по теннису Даниила Медведева российских любителей тенниса поджидало ещё одно разочарование по имени Андрей Рублёв. До поединка Рублёва с малоизвестным итальянцем Лоренцо Сонего выход в 1/8 финала представлялся едва ли не простой формальностью, но действительность внесла свои коррективы.

Рублёв вовремя прибавил в концовке первого сета и смог избежать тай-брейка – 7:5 и 1–0 по партиям. Второй сет итальянец просто «слил», проиграв Рублёву с разгромными 0:6 на табло. Всего лишь один брейк Сонего решил судьбу третьей партии, которую выиграл соперник Рублёва (6:3). «Питерец.ру» считает, что фаворита мог надломить тай-брейк в четвёртом сете, который Сонего смог выиграть со счётом 7:5. Так в пятом сете Рублёву пришлось начинать всё сначала, но сенсации 7-й ракетке мира избежать не удалось. В 8-м гейме Рублёв отдал свою подачу, а за ней – сет и весь матч. Невесёлые для Рублёва итоговые цифры поражения от Сонего – 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Другой представитель России на «Ролан Гаррос» Карен Хачанов смог преодолеть сопротивление австралийца Танаси Коккинакиса в четырёх сетах, счёт – 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5). Следующим соперником Хачанова станет именно Сонего.

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