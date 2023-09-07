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Питерец.ру » Спорт » На US Open – 2023 в российском четвертьфинале Даниил Медеведев обыграл Андрея Рублёва, а Вера Звонарёва вышла в полуфинал парного турнира вместе с Лаурой Жигемунд

На US Open – 2023 в российском четвертьфинале Даниил Медеведев обыграл Андрея Рублёва, а Вера Звонарёва вышла в полуфинал парного турнира вместе с Лаурой Жигемунд

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Счёт матча Медведева и Рублёва показателен – 6:4, 6:3, 6:4.

Букмекеры не ошиблись, посчитав Даниила Медведева явным фаворитом четвертьфинала с Андреем Рублёвым на Открытом чемпионате США – 2023. «Посеянный» третьим Медведев отдал сопернику 11 геймов в трёх партиях и оформил свой выход в полуфинал US Open. «Питерец.ру» напоминает, что Медведев в 2021 году смог выиграть Открытый чемпионат США, а точный счёт его победы над Рублёвым (8-й номер «посева» в Нью-Йорке) таков – 6:4, 6:3, 6:4.

Несмотря на то, что поединок Медведева и Рублёва продолжался всего три сета, хронометраж матча – почти 3 часа. Всё дело в жаре, стоявшей в тот день в Нью-Йорке: температура воздуха была выше 30 градусов по Цельсию, а Медведеву по ходу матча потребовался врач.

Если Медведева в полуфинале ждёт первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании, то россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Жигемунд встретятся в полуфинале парного разряда с американкой Дженнифер Брэйди и Луизой Стефани из Бразилии. «Питерец.ру» в отличие от спортивных СМИ не будет прямо говорить паспортный возраст Звонарёвой: можно вспомнить, что в финал одиночного разряда US Open Вера проиграла в 2010 году.

В 1/4 финала Звонарёва и Жигемунд победили пару Азаренко/Хаддад-Майя, счёт – 5:7, 7:5, 6:4.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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