Российские теннисисты на US Open – 2023: Медведев, Рублёв, Сафиуллин и Карацев прошли дальше, Хачанов и Андреева выбыли из турнира

Поражение российской теннисистки Мирры Андреевой от американки Кори Гауфф на US Open – 2023 огорчило любителей отечественного тенниса, но проигрыш Андреевой закономерен. Гауфф старше, опытнее и уже имеет за плечами выход в четвертьфинал US Open – 2022. Тогда Гауфф на пути в 1/4 финала обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз, а в четвертьфинале уступила Каролин Гарсия из Франции. «Питерец.ру» приводит точный счёт поединка 2-го круга между Андреевой и Гауфф – 3:6, 2:6.

Уже в 1-м круге завершил своё выступление в Америке и 27-летний Карен Хачанов, проигравший хозяину корта Майклу Ммо в трёх сетах (2:6, 4:6, 2:6). А вот 3-я ракетка турнира Даниил Медведев очень легко справился со своим оппонентом из Венгрии Аттилой Балажем, отдав сопернику всего два гейма (6:1, 6:1, 6:0). «Посеянный» 8-м Андрей Рублёв преодолел сопротивление более молодого француза Артура Казо (счёт – 6:4, 7:6 (7:5), 6:1) и теперь сыграет с его соотечественником Гаэлем Монфисом, которому 36 лет.

Сенсационный четвертьфиналист Уимблдона Роман Сафиуллин начал US Open – 2023 с победы над итальянцем Марко Чеккинато (6:4, 6:2, 6:0). Следующим соперником Сафиуллина будет Томми Пол (США). Вышел во 2-й круг и 29-летний Аслан Карацев.