Из трёх российских теннисистов в полуфинал Уимблдона – 2023 смог пробиться лишь Даниил Медведев, а вот Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв выбыли

Один из трёх – такова оказалась эффективность российских теннисистов, внезапно для многих попавших в 1/4 финала самого престижного турнира из серии «Большого Шлема». Первым начал выяснение отношений с очередным соперником Роман Сафиуллин, и на 8-й ракетке Открытого чемпионате Англии Яннике Синнере (Италия) сафиуллинская сказка завершилась. 4:6, 6:3, 2:6, 2:6 – так Сафиуллин завершил едва ли не главный матч своей профессиональной карьеры.

Соперником Синнера по полуфиналу стал неувядаемый Новак Джокович, которому 36 лет. Джокович расправился с Андреем Рублёвым, хотя и уступил россиянину первый сет (4:6). «Питерец.ру» считает, что Рублёв напрасно слишком легко отдал великому сербу вторую партию: победив всего лишь в семи геймах, Джокович уже не выпустил нити игры из своих рук. Выиграв третью партию со счётом 6:4, а четвёртую – 6:3, Джокович в очередной раз оказался в полуфинале Уимблдона. На Открытом чемпионате Австралии этого года Рублёв также был бит Джоковичем, взяв всего лишь 7 геймов за игру.

Даниил Медведев с огромным трудом прошёл американца Кристофера Юбэнкса (на фото) в пяти сетах, счёт – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. В полуфинале Медведева ждёт испанец Карлос Алькарас (1-й номер «посева»).