После вылета Даниила Медведева с «Ролан Гаррос – 2024» с турнира снялся Новак Джокович, и в полуфинал без игры прошёл Каспер Рууд

Даниил Медведев выступил на Открытом чемпионате Франции – 2024 лучше, чем Андрей Рублёв, но пятую ракетку турнира не пустил в четвертьфинал не самый известный австралиец. «Питерец.ру» знает славную историю австралийского тенниса – достаточно вспомнить легендарного Рода Лэйвера, которому сейчас 85 лет – но Алекс Де Минор не является самым звёздным представителем Зелёного континента в АТР.

Медведев, ранее выиграл у Де Минора первый сет со счётом 6:4, хотя определённое влияние на исход стартовой партии оказали арбитры. Первые геймы второго сета шла равная игра, но после медицинского тайм-аута игра у Медведева просто развалилась. После счёта 3:2 в пользу Де Минора во второй партии Медведев сумел взять лишь ТРИ гейма! Итог закономерен – поражение в четырёх сетах и вылет с «Ролан Гаррос». Де Минор теперь оспорит выход в полуфинал с четвёртой ракеткой турнира Александром Зверевым (Германия).

Серб Новак Джокович не смог выйти на матч против норвежца Каспера Рууда из-за проблем с коленом. После двух лёгких трёхсетовых побед на старте Джокович сыграл два изнурительных пятисетовых поединка – с Лоренцо Музетти из Италии и Франсиско Серундоло из Аргентины. Победы оказались пирровыми, поскольку с турнира ветеран снялся.