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Питерец.ру » Спорт » Теннис: Даниил Медведев победил Андрея Рублёва на Итоговом турнире АТР и теперь сыграет со Зверевым и Алькарасом

Теннис: Даниил Медведев победил Андрея Рублёва на Итоговом турнире АТР и теперь сыграет со Зверевым и Алькарасом

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Победа на старте должна приободрить Медведева, хотя фаворит турнира вовсе не он.

«Питерец.ру» не забыл, что российские теннисисты уже выигрывали Итоговый турнир АТП: это удалось Николаю Давыденко в 2009 году и Даниилу Медведеву в 2020. Не лишняя информация и о призовом фонде, который на этот раз составляет астрономические 15 млн долларов на восемь участников. Несмотря на то, что грек Стефанос Циципас снялся с матча против норвежца Хольгера Руне, участников всё равно будет именно восемь. С победителем прошлого Итогового турнира Новаком Джоковичем из Сербии во втором туре сыграет уже не Циципас, а заменивший его поляк Хуберт Хуркач.

Несмотря на внешнюю лёгкость победы Медведева над Рублёвым (счёт – 6:4, 6:2) в первом сете борьба была довольно упорной. Медведеву удалось взять подачу соперника в 7-м гейме, однако решающий гейм стартовой партии дался фавориту с огромным трудом. Рублёв заработал несколько брейков, однако Медведев смог догнать и перегнать соперника. Во втором сете Медведев выиграл спокойно, ведя 5:1.

В другой встрече «Красной группы» Карлос Алькарас (Испания) неожиданно уступил Александру Звереву (Германия) в трёх сетах, счёт – 7:6, 3:6, 4:6. После этого в группе всё запуталось, и борьба явно затянется до третьего тура. Медведев 15 ноября сыграет со Зверевым.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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