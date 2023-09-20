В Кубке России «Зенит» по пенальти победил «Ахмат», основное время завершилось со счётом 3:3, дубль сделал Иван Сергеев

«Питерец.ру» заметил закономерность: все кубковые матчи 20 сентября завершились только в серии пенальти. «Урал» и «Локомотив» голов в основное время не забили, а по пенальти победили екатеринбуржцы. ЦСКА сыграл с «Сочи» более результативно – 1:1, а по пенальти сильнее были армейцы. «Ростов» превзошёл в послематчевой серии «Рубин» после тех же 1:1.

А вот «Зенит» был близок к провалу в Грозном: уже на 14-й минуте команда Сергея Семака «летела» со счётом 0:2. Александр Васютин дважды вынужден был достать мяч из сетки своих ворот после ударов Светослава Ковачева и Ивана Олейникова. Но петербуржцы смогли догнать и перегнать команду Мирослава Ромащенко ещё до перерыва.

Дубль в составе «Зенита» сделал Иван Сергеев, отличившись на 27-й и 33-й минутах, а Матео Кассьерра забил головой прямо перед свистком на перерыв. Сделал это колумбиец головой, как и подобает центрфорварду. Однако удержать минимальное преимущество до финального свистка гостям не удалось: на 69-й минуте Ильин поразил ворота Васютина – 3:3 и пенальти.

Тот же Ильин в серии пенальти превратился из героя в антигероя, не сумев переиграть Васютина. После этого у «Зенита» не забил Ду Кейрос, а решающий удар смазал игрок «Ахмата» Даниэл Жуниор.