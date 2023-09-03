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Питерец.ру » Спорт » «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:0 в 7-м туре чемпионата России, голы забили Кордоба и Сперцян

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:0 в 7-м туре чемпионата России, голы забили Кордоба и Сперцян

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sport-express.ru
Именно Сперцян сделал дубль в победном для «Краснодара» матче со «Спартаком» в марте 2022 года.

«Питерец.ру» не мог пройти мимо очередной неудачи московского «Спартака»: после нулевой ничьей с «Ахматом» команда Гильермо Абаскаля проиграла «Краснодару». Победа «Быков» выглядит неожиданной после четырёх подряд поражений от «красно-белых». Однако в чемпионате РПЛ – 2023/2023 команда Владимира Ивича стартовала отлично: до 7-го тура «Краснодар» одержал четыре победы, а две встречи свёл вничью.

Абаскаль снова доверил место в спартаковских воротах Селихову, а Свинов наблюдал за поражением своей команды со скамейки запасных. Не забивавший несколько туров колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба на 20-й минуте отметился в протоколе матча со «Спартаком» предупреждением от главного арбитра Алексея Сухого, а на 40-й минуте Кордоба забил. В эпизоде с первым пропущенным «Спартаком» мячом не лучшим образом проявил себя парагвайский защитник Алексис Дуарте, который должен был цементировать центр обороны вместе с Георгием Джикия.

Итоговый счёт 2:0 установил точным ударом с пенальти Эдуард Сперцян на 84-й минуте. В предшествовавшем назначению одиннадцатиметрового эпизоду правила нарушил Селихов, за что был «награждён» жёлтой карточкой. Победив «Спартак», «Краснодар» стал единоличным лидером – 17 очков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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