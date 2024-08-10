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Питерец.ру » Спорт » Форвард Максим Глушенков и вратарь Евгений Латышонок стали героями победного для «Зенита» матча с московским «Динамо»

Форвард Максим Глушенков и вратарь Евгений Латышонок стали героями победного для «Зенита» матча с московским «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Глушенков забил единственный гол, а Латышонок в концовке парировал удар Нгамалё с пенальти.

«Зенит» не сбавляет ход в чемпионате России по футболу, одержав уже четвёртую победу подряд: при этом петербуржцы ещё ни разу не пропустили. Очередным соперником команды Сергея Семака стали столичные динамовцы, которые тоже одержали в первых трёх турах три победы (над «Факелом», «Локомотивом» и «Акроном»). Дополнительную интригу сегодняшней встрече «Зенита» и «Динамо» придавало то обстоятельство, что ворота москвичей в этом сезоне защищает Андрей Лунёв, ранее выступавший за «Зенит».

Лунёв едва не пропустил сразу же после стартового свистка, но Вячеслав Караваев в створ ворот не попал. Открыть счёт удалось Максиму Глушенкову, завершившему атаку с участием Педро и Клаудиньо на 55-й минуте. Этот гол стал единственным в матче лидеров, хотя на исходе второго тайма в ворота хозяев поля был назначен одиннадцатиметровый. Но Евгений Латышонок сумел нейтрализовать удар динамовского камерунца Нгамалё с «точки», и «сине-бело-голубые» удержали счёт 1:0.

«Питерец.ру» напоминает, что Латышонок сделал себе имя в составе «Балтики», а с этого сезона пополнил состав действующего чемпиона России. В другом матче дня «Оренбург» и «Акрон» сыграли вничью (2:2). «Краснодар» и ЦСКА играют прямо сейчас – 1:1 на 73-й минуте.

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